Ve středu pozor! Řada lékařů zavře na protest svou ordinaci

Ústecký kraj, Mostecko /ANKETA/ - K stávce praktických či ambulantních doktorů se chtějí připojit lékaři v celém kraji.

Podfinancování provozu ordinací a rostoucí administrativa vadí lékařům primární péče. Nevoní jim ani to, že mají od ledna příštího roku vystavovat recepty elektronicky a od března se zapojit do systému EET. Na středu 18. října proto plánují jednodenní stávku.

„Vzkazujeme pacientům, že ve středu 18. října zavřeme maximálně na jeden den jen proto, abychom později nemuseli zavřít navždy,“ upozorňuje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.

Stávka na Mostecku Na Mostecku se do středeční stávky zapojí všichni praktičtí lékaři. Deníku to potvrdila většina oslovených. „Dohodli jsme se, že na jeden den zavřeme své ordinace všichni,“ řekl Pavel Lisický, který má ordinace v Mostě

i v Litvínově.

Podle děčínského lékaře Františka Plhoně je nutné zdůraznit, proč se praktičtí a ambulantní lékaři ke stávce odhodlávají. „Ministři zcela oprávněně navýšili mzdy pro nemocnice, aby jim lékaři neutíkali. Ty peníze nevzali z rozpočtu, ale ubrali je ambulantním ordinacím,“ vysvětluje Plhoň. Podle něj jsou nesmyslné fámy, že praktičtí lékaři mají plat až 200 tisíc měsíčně. „To jsou peníze pro celou ordinaci. Tedy i na nájem, platy a odvody za sestry nebo vybavení.“

A další náklady přibývají. Například vystavování elektronických receptů bude lékaře stát až tisíce korun měsíčně, a podle jirkovské lékařky pro dospělé Jany Valentové nebude přívětivé ani k pacientům. „Už si nepošlete ani manžela pro recept. Je to zakázané, musíte dojít sami.“

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka tvrdí, že kvůli eReceptu jich skončí víc než sto. Není přitom moc těch, kteří by odcházející lékaře mohli nahradit. U těch zbývajících se tak budou hromadit pacienti. Pocítí to zejména lékaři, kteří obstarávají více ordinací v menších obcích.

Práce mají nad hlavu

„Administrativa mi nyní zabere asi tři hodiny denně, často i o víkendu,“ stěžuje si doktorka Klára Ščerbová z Ústí nad Labem s tím, že sehnat praktického lékaře je velice těžké. Nejen v Ústí. „Kapacita jednoho lékaře by měla čítat kolem 1300 pacientů. U nás jich máme 2200,“ vypočítává Ščerbová, kterou mrzí hlavně to, že nemůže přijmout ani děti registrovaných pacientů.

Kraje mají pramalé šance systém zdravotnictví změnit. „Za dostupnost zdravotních služeb jsou zodpovědné pojišťovny. V primární péči je situace o to složitější, že je velmi těžké získat do kraje mladého lékaře,“ připomíná mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová. Petr Šonka předpokládá, že stávku podpoří drtivá většina lékařů, kteří jsou členy sdružení. Řekl to minulý týden v České televizi. „Lékaři jsou opravdu rozzlobení,“ varoval s tím, že ministerstvo zdravotnictví podle něj problémy bagatelizuje. Ministerstvo však tvrdí, že v současnosti řeší hlavně akutní problematický stav nemocnic.

Ani dnes však není jasné, zda lékaři stávku na poslední chvíli neodvolají. Pro řadu z nich je totiž problematické zavřít ordinaci, i pokud s protesty souhlasí. Ordinovat bude například děčínský ortoped Tomáš Zmek. „Přeobjednávat 40 pacientů by bylo složité,“ popisuje. Zato teplický lékař Milan Köchrt je ke stávce odhodlán. I když se z náporu práce druhý den, jak podotýká, asi zblázní.