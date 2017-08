Ve školství je hyperinflace papírování, říká ředitel úspěšné mostecké školy

Most /ROZHOVOR/ – Vzdělávací zařízení získá v příštích pěti letech sedm milionů korun z nadace.

Ředitel 8. ZŠ Most Roman Ziegler při školní akciFoto: archiv školy

Mostecká 8. základní škola je jediná v Ústeckém kraji, která získá během pěti let na zlepšení výuky sedm milionů korun od The Kellner Family Foundation, nadace manželů Kellnerových. Nadace vytváří v ČR regionální síť veřejných modelových škol s kvalitnějším zázemím. „Výběr naší školy bereme jako výzvu,“ říká ředitel 8. ZŠ Roman Ziegler.



Proč jste se o zařazení do projektu Pomáháme školám k úspěchu ucházeli?

Snažíme se využít každou smysluplnou příležitost pro zlepšení kvality práce školy a také k získání dalších finančních prostředků. Podpora z projektu Pomáháme školám k úspěchu od Nadace The Kellner Family Foundation znamená obojí, a to ve střednědobém a vlastně i dlouhodobém horizontu. Aktivity nadace manželů Kellnerových ve školství jsou zárukou kvality a smysluplnosti podpory. A konečně jsme si chtěli ověřit, jak kvalitní je naše práce nyní a zda jsme schopni obstát v porovnání s jinými školami.

Nebude náročné plnit podmínky podpory?

Nebojíme se toho. Chceme se zlepšovat a projekt nám v tom pomůže. Není to o tom, že by nám měl práci ztížit či přinést překážky, naopak. A proto si myslím, že vše zvládneme. Navíc, narozdíl od jiných grantů, je tento mnohem méně náročný administrativně, což je doslova neocenitelné v době, kdy je ve školství hyperinflace papírování.

Na co konkrétně peníze půjdou?

Rozsah podpory je velký jak objemem, tak svým záběrem. Peníze jsou určeny v největší míře na zkvalitnění práce pedagogických pracovníků a vzdělávacího procesu. Škola získá svého pedagogického konzultanta, na kterého se budou moci pedagogové s důvěrou obracet, dále dva tandemové učitele – asistenty, kteří budou spolupracovat s učiteli v hodinách. Významná suma jde na vzdělávání pedagogů, dále pak na nákup pomůcek a také na odměny pracovníků školy.

S čím začnete jako první?

Musíme začlenit nové pracovníky – konzultanta a tandemové učitele tak, aby jejich činnost byla maximálně přínosná. Dále si musíme pečlivě stanovit oblasti, ve kterých se budeme primárně rozvíjet v první etapě podpory. V průběhu školního roku také budeme připravovat Projekt pedagogického rozvoje školy a připravovat postupně pedagogy na vytvoření plánu osobního pedagogického rozvoje. A samozřejmě se již začneme vzdělávat. První velká vzdělávací akce proběhne již v srpnu, a to formou společného setkání nových projektových škol, v listopadu pak bude následovat Festival pedagogické inspirace.

Jedná se o dost peněz. Co budete dělat, až po pěti letech dojdou?

Musím říci, že naše škola nikdy neměla problém peníze získat, což je na ní vidět jak v oblasti platů, tak vybavení – v obojím si troufnu říci, že jsme nadstandardní. Takže věřím, že najdeme další příležitosti a zdroje. Nicméne jednou bych se chtěl dožít toho, že školství bude mít dost peněz od státu a nebudeme vše muset řešit pomocí projektů, grantů a dotací.

8. ZŠ Most má 530 žáků a padesát učitelů včetně asistentů. Rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových vznikla v roce 2009, podporuje dlouhodobé vzdělávací projekty a nadané mladé lidi vyrůstající ve zhoršených podmínkách. O zařazení do projektu Pomáháme školám k úspěchu letos usilovaly v ČR desítky škol. Síť vybraných spolupracujících modelových škol, které se mají stát centry pedagogické inspirace ve všech regionech, má být dokončena v roce 2020.