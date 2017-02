OBRAZEM: Litvínovský zámek prozářil duch svatého Valentýna

Chomutov, Blšany /ROZHOVOR/ - I když už je aktivnímu záložníkovi čtyřicet jedna, pořád válí v divizi za Chomutov. Předtím pomáhal i Mostu. Neúnavný bojovník hrával první ligu za Slavii, před pár lety ještě za Duklu, v zahraničí, v reprezentaci, do nejvyšší soutěže se propracoval v Blšanech. „Je mi to moc líto," říká o jejich konci. A jeho budoucnost? Rád by trénoval.