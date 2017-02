Namísto valentýnek padaly z nebe bomby

Most - Jedním z alternativních cílů místo Drážďan byla pro bombometčíky chemička v Záluží u Mostu.

Letos je to už 72 let, co byly spojeneckým letectvem za II. světové války bombardovány Drážďany. Ve stejný den, 14. února 1945, na Den svatého Valentýna, se z oblohy sypaly bomby také na Mostecko. Saská metropole zažila totální destrukci od 8. letecké armády USA a britského Bomber Command RAF. Američané ten den vyslali nad Německo 1377 bombardérů a 962 doprovodných stíhaček. Ne všichni mohli svrhnout smrtonosný náklad na Drážďany, a tak některé svazy zvolily alternativní cíle. Jedním z nich byla chemická továrna v Záluží u Mostu.

Bombardování Mostecka, které se uskutečnilo na Den sv. Valentýna, v anglosaských zemích a v USA svátku, při němž si zamilovaní dávají různé dárky se symbolikou srdce, se uskutečnilo od 11.55 do 13.36 hodin. Namísto „valentýnek" padaly bomby.

Oběti nebyly hlášeny

„Nálet chemičce určitě ublížil, dosvědčují to oficiální fotografie, nebyly hlášeny oběti," říká Karel Otto Novák, předseda Severočeského leteckého archivu Most, který se problematikou spojeneckého letectva nad územím Mostecka a potažmo celých severních Čech zabývá.

Z dokumentů vyplývá, že v ten den zahynul pouze britský zajatec Gladstone Scott, rodák ze skotského Lockerbie, bývalý příslušník 129. baterie 15. regimentu protiletadlového Královského dělostřelectva, kterého usmrtil při nehodě výbuch benzinového kanystru.

„Většina bomb dopadla do závodu, řada jich ale skončila také v okolí," dodává Novák.

Zasažen byl i Most

Zasažen byl i samotný Most. Byla zničena jedna budova městských jatek, zasaženo bylo i skladiště městských podniků. Škody hlásily také šachty. Některé bomby nevybuchly. V hlášení Einsatzstabu SUBAG, který průběžně o náletu informoval, se píše, že po jedné nevybuchlé pumě je u dolu Julius III, zhruba 300 metrů od areálu šachty, u Paredlstrasse poblíž šachetní větrací jámy, nebo nedaleko Minervy.

Žádný z letounů zasažených mosteckým flakem nehavaroval poblíž svého cíle. V noci 15. února pak přišla ještě další akce, asi nálet Bomber Command RAF.

Je tak trochu paradoxem, že někteří letci, zranění při náletu na Den sv. Valentýna, kdy se dávají dárky s podobou srdce, obdrželi vojenské vyznamenání, které letectvo USAF rozdávalo, a sice Purpurové srdce.

