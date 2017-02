V Ústeckém kraji je nejvíc bodovaných řidičů

Ústí nad Labem - Skoro 10 procent řidičů v Ústeckém kraji loni spáchalo přestupek, za který na své konto dostali jeden či víc bodů. V porovnání s ostatními regiony to Ústecký kraj řadí na poslední místo.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

V ostatních ohledech si ale Ústecký kraj podle statistik ministerstva dopravy vede docela dobře. Celkový počet řidičů, kteří dostali alespoň jeden bod, tu klesl o víc než tři a půl tisíce. Oproti zbytku republiky tu navíc ubylo nejvíc vybodovaných řidičů, tedy těch, kteří posbírali 12 bodů.

V počtu bodovaných řidičů je Ústecký kraj v rámci republiky až na 5. místě. Nejhůř se loni umístil Sředočeský a Moravskoslezský kraj.

„Bodovaný je každý 12. řidič, což je necelých 8 procent všech registrovaných řidičů," uvádí statistiky ministerstva dopravy za rok 2016. Nejvíc šoférů v Ústeckém kraji posbíralo dva a tři body.

PREVENTIVNÍ AKCE

Významný podíl na poklesu vážných důsledků dopravních nehod i poměrně příznivému vývoji bodového hodnocení řidičů na severu Čech má stále intenzivnější dohledová a preventivní činnost policie.

„Svůj význam mají i společné preventivní akce BESIPu s policií, ale i akce odborů dopravy krajských úřadů," připomíná krajský koordinátor BESIPu Jan Pechout.

Celorepublikově nejvíc bodů sbírají řidiči ve věku okolo 40 let, v daleko větší míře muži než ženy. Nejvíc dvanáctibodových řidičů, kteří přichází o řidičský průkaz, je ve věku od 27 do 32 let. Většinou jde o muže. Ženy jsou zastoupeny minimálně.