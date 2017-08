V Podkrušnohorské ulici se bude kopat. Litvínov čekají komplikace

Litvínov – Dělníci budou vyměňovat povrch silnice. Omezení dopravy se projeví v úseku od Koldomu až k Bille.

Na nejfrekventovanější Podkrušnohorské ulici v Litvínově se začne vyměňovat povrch silniceFoto: Deník/Edvard D. Beneš

Řidiče, ale nejen je, čekají v nejbližších dnech v Litvínově dopravní komplikace. Více než jeden kilometr měřící úsek nejfrekventovanější litvínovské ulice bude totiž sveden do jediného jízdního pruhu. Na vině je rozsáhlá rekonstrukce, která začne v nejbližších dnech.

Opravovat se bude Podkrušnohorská ulice na Osadě, v úseku od Koldomu až ke křižovatce s ulicí K Loučkám. Jezdit se bude vždy pouze v jednom pruhu. Postupně se vymění povrch obou jízdních pruhů. Ze začátku budou dopravu koordinovat pracovníci firmy, která bude opravu silniční tepny provádět, později při pokládání nového povrchu pak budou dopravu regulovat semafory. Litvínovská radnice na svém webu upozorňuje řidiče, aby v době opravy věnovali průjezdu daným úsekem zvýšenou pozornost.

Čtyři miliony korun

„Během prací může dojít i k posunutí autobusových zastávek MHD u Billy a Koldomu, a to na obou stranách,“ informuje Margita Chalásová z Městského úřadu Litvínov. V době práce a uzavírky jednotlivých pruhů silničáři krátkodobě uzavřou křižovatky s ulicemi Jedličkova, Šaldova, Koldům garáže a parkoviště. „Celkově vyjde oprava vozovky na čtyři miliony korun,“ řekl Deníku ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Jaroslav Tačner.

Oprava přichází v rámci letošní celkové rozsáhlé rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy v Ústeckém kraji. Ten by podle náměstka hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jaroslava Komínka mohl dát do nápravy stavu svých komunikací, kterých má pod správou 898 kilometrů, kolem jedné miliardy korun.

V současnosti se v Litvínově ještě opravuje silnice z Janova do Křížatek a Mníšku. Práce by tam měly skončit do 25. října.