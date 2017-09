V mostecké čtvrti Zahražany začala oprava vodovodu

Most - Starý řad má odslouženo. První část prací skončí v prosinci. Pokračovat budou v příštím roce.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Hned ve čtrnácti ulicích mostecké čtvrti Zahražany začala rozsáhlá oprava vodovodu a kanalizace. Jedná se o část města, kterou tvoří hlavně rodinné domy. Investorem je Severočeská vodárenská společnost (SVS).

„Rekonstrukcí projdou nevyhovující úseky, na které je připojeno zhruba 250 obyvatel,“ řekl Deníku Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.

Vodovod z litiny v této lokalitě už má odslouženo. Některé jeho části jsou z doby před druhou světovou válkou nebo se budovaly v době války. Úseky byly postupně uvedeny do provozu v letech 1935 - 1951. Jsou dožilé a v minulosti už byly hodně poruchové.

Kanalizace, která je z větší části z betonového potrubí, pochází z roku 1960. Stejně jako vodovod je převážně vedena pod silnicí nebo chodníky. „Nově budou uloženy převážně v nových trasách, pouze v části ulice Jána Kollára a Na Vyhlídce dojde k uložení vodovodu bezvýkopem do stávající trasy,“ prozradil Jiří Hladík, mluvčí SVS.

Opravovat se budou tři stoky kanalizace v délce přes 400 metrů. Čtyři řady vodovodu v celkové délce přes tisíc metrů.

Pozor na přerušení dodávek

Během rekonstrukce bude podle mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací (SČVK) Ivety Kardianové docházet ke krátkodobým přerušením dodávek vody, o nichž budou místní informováni vždy s pětidenním předstihem. „Naši pracovníci budou podle potřeby regulovat vodovodní řady v době připojování,“ řekla mluvčí SČVK. Začíná se v ulici Alej Boženy Němcové, kde je výměna potrubí vodovodu a kanalizace rozdělena do dvou částí. Následovat budou další ulice - Spojovací, U Školy, Jána Kollára a Na Vyhlídce. Práce mají být dokončeny nejpozději do 31. prosince. Druhá část rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Alej B. Němcové, až ke křižovatce Chmelná a Jana Opletala, bude pokračovat podle toho, jak to umožní klimatické podmínky, v příštím roce.

Podle mluvčího SVS Jiřího Hladíka je oprava ve čtvrti Zahražany jednou z celkem 25 letošních staveb SVS v Mostě, do nichž Severočeská vodárenská společnost investuje 128 milionů korun bez DPH.

Mostecké ulice, v nichž proběhnou opravy: Bří Čapků, Františka Škroupa, Na Vyhlídce, Alej Boženy Němcové, Hornická, Prokopa Holého, Slovenského národního povstání, Na Výsluní, Uzounká, Za Zámeckým dvorem, Fráni Šrámka, Revoluční, Jána Kollára a U Školy.