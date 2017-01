V Mostě vykradli restauraci a obchod. Škoda jde do desítek tisíc korun

Mostecko - Policie pátrá po zlodějích, kteří pronikli do dvou provozoven v Mostě. Řeší i další případy.

Policie.Foto: DENÍK/ilustrační foto

Zloději se vloupali do restaurace a prodejny

Nezvaného hosta zaznamenal majitel jedné mostecké restaurace. Neznámý pachatel do uzamčeného objektu provozovny vnikl o víkendu v nočních hodinách a uvnitř odcizil různý alkohol, finanční hotovost a další věci. Odcizením a poškozením restaurace zanechal škodu ve výši 41 tisíc korun. Případem krádeže vloupáním se nyní zabývají policisté obvodního oddělení Most.

Další lapka zavítal v nočních hodinách do mostecké prodejny. Dovnitř objektu se dostal za použití násilí. V prodejně neznámý pachatel odcizil zatím blíže nezjištěný počet cigaret různých značek a další zboží. Přesná škoda dosud nebyla poškozeným majitelem vyčíslena. I tento případ budou řešit policisté obvodního oddělení Most spolu s kriminalisty oddělení majetkové trestné činnosti.

Úvěr získal podvodem, nesplácel ho

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu úvěrového podvodu 26letého muže z Mostu. Ten uzavřel u jedné společnosti smlouvu o úvěru, ze kterého čerpal částku ve výši 30 tisíc korun na profinancování nákupu spotřební elektroniky. Při sjednávání úvěru do smlouvy uvedl nepravdivé údaje o svém zaměstnání a příjmu u jedné firmy, kde uvedl smyšlený měsíční příjem. Ve firmě však nebyl nikdy zaměstnán. Na podkladě nepravdivých údajů s ním byla smlouva uzavřena a byl mu poskytnut úvěr, ze kterého však neuhradil žádnou splátku. Obviněný je stíhán na svobodě a hrozí mu až dvouletý trest odnětí svobody.

Řidiči byli pod vlivem návykových látek

Litvínovští policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky 55letému muži z obce na Litvínovsku. Toho hlídka kontrolovala dopoledne v neděli a provedla u něj dechovou zkoušku na alkohol, která byla pozitivní a ukázala na hodnotu 1,1 promile alkoholu v dechu.

Dalšího řidiče kontrolovala hlídka obrnických policistů u obce Liběšice na silnici I/13. Hlídce se zdála podezřelá jeho velmi pomalá jízda a vozidlo zastavila. Policisté pojali při komunikaci s řidičem podezření, že je ovlivněn návykovou látkou a provedli u něj dechovou zkoušku na alkohol, která byla negativní. Následný test na drogy byl pozitivní na metamfetamin. Policisté řidiči předali záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Motorista se následně podrobil lékařskému vyšetření a odběrům biologického materiálu.

Třetí řidič byl o víkendu kontrolován u obce Želenice na silnici I. třídy. Po řádném poučení se podrobil testu na zjištění přítomnosti návykových látek, který byl pozitivní na amfetamin. Řidič z Mostecka se poté podrobil i lékařskému vyšetření a odběru krve. Policie 37letému muži sdělila podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky ve zkráceném přípravném řízení.

Hlídky na Litvínovsku zjišťovaly, zda není dětem podáván alkohol

Do 22 restauračních zařízení na Litvínovsku zamířili o víkendu večer policisté obvodních oddělení Litvínov a Hamr v rámci kontrol, při nichž policie zjišťovala, zda v nich není podáván nebo prodáván alkohol dětem mladším 18 let. Hlídky vytipovaly restaurace, bary, herny, nonstop provozovny a další zábavné podniky v Litvínově a okolních obcích. Kontrol se zúčastnili i strážníci litvínovské městské policie a pracovníci městského úřadu Litvínov. Při této akci nebylo zjištěno žádné porušení zákona.

Zdroj: Ludmila Světláková, mluvčí Policie ČR Most, pondělí 23. ledna