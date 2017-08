V Mostě bude nový Lidl. Už ho dělají přímo v centru města

Most - Kdo si myslel, že expanze obchodních řetězců v Mostě nemůže pokračovat, tak se mýlil. Deník zjistil, že vzniká další supermarket.

V ulici Jiřího z Poděbrad, za finančním úřadem v centru Mostu, stavbaři zahájili výstavbu nové prodejny Lidl. Vznikne v prostorách již existující budovy, která v následujících měsících projde rekonstrukcí.

"Novou prodejnu bychom rádi otevřeli do konce letošního roku," potvrdila ve čtvrtek Deníku mluvčí společnosti Lidl Zuzana Holá.

Podle firmy má Most ještě stále potenciál pro investice do nových obchodních ploch. "Reagujeme tak na zájem místních obyvatel," uvedla mluvčí.

Společnost je v budově v pronájmu. V následujících měsících plánuje obchodní řetězec nabírat pro novou prodejnu průběžně kvalifikované zaměstnance. Bude se jednat přibližně o tři desítky lidí.

Lidl v Mostě už jednu prodejnu má. Loni prošla rekonstrukcí.

Donedávna dlouho opuštěná budova v centru Mostu patří mosteckému podnikateli a bývalému radnímu Jiřímu Zelenkovi. „Jsem rád, že objekt našel uplatnění,“ řekl Deníku.

Před několika lety, kdy tam byla prodejna nábytku, objekt částečně vyhořel. Zelenka uvažoval, že ho prodá. Po dalším neúspěšném pronájmu se dohodl s novým zájemcem, firmou Lidl.

Podnikatel věří, že nový obchod se v centru udrží. Ověřil si, že do obchodů Lidl chodí dost lidí. „Je to velká firma, ví přesně, co dělá,“ dodal.

Společnost Lidl otevřela prvních 14 prodejen v České republice v červnu 2003, nyní jich má 234, z toho dvě v okresu Most. Lidl je součástí německé skupiny Schwarz, která vlastní i řetězec Kaufland.

V budově, kde nyní vzniká nový mostecký Lidl, byl kdysi supermarket Albert. Ten časem zkrachoval.

Lidl bude novým hráčem v oblasti, kde jsou supermarket Penny, hypermarket Albert v Centralu a samoobsluha Gut v Prioru.