V Mostě bude možná první a jediná záchytka v Ústeckém kraji

Most - Nová protialkoholní záchytná stanice bude v Ústeckém kraji minimálně jedna. Zatím se uvažuje o umístění v mostecké nemocnici. Krajský úřad chce ještě letos vyhlásit výběrové řízení na provozovatele. Mohla by to být i soukromá firma, sdělila Deníku mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová.

Městská policie v Mostě vede opilce na ošetření v centrálním příjmu nemocnice.Foto: Jan Vraný

Záchytka v kraji není už patnáct let. Poslední zrušili v Bílině. Obnovu prosazovalo od roku 2012 mostecké hnutí Severočeši.cz, aby nejproblémovější opilci zmizeli z ulic a nezatěžovali ambulance. Poslanec Bronislav Schwarz, bývalý šéf mosteckých strážníků, doporučuje záchytky dvě, pro horní a spodní oblast kraje. „Ekonomicky se to dá uživit," sdělil. Jednu záchytku by dal na starost firmě jako v Plzni. „Tam to funguje dobře," uvedl Schwarz.

„Záchytkami" jsou v Ústeckém kraji nemocnice, kam sanity vozí opilce k ošetření. Ohrožují zdravotníky i pacienty. „Agresivita roste," řekl Deníku Prokop Voleník, mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby. Záchytka by jí ušetřila práci, pokud opilci nebudou zraněni. Jinak sanita vyjet musí.

Před čtyřmi lety opilci v Mostě zbili lékaře záchranáře, který chtěl pomoc jejich kamarádovi v bezvědomí. „V nemocnici v Mostě i několikrát do měsíce vyžadují asistenci městské policie. Slovní napadání je prakticky na denním pořádku," řekl Jiří Vondra, mluvčí Krajské zdravotní, která provozuje v kraji pět nemocnic. Ročně do nich přivezou stovky opilců. Při hospitalizaci stráví na běžných odděleních obvykle den až dva.

Registraci umožní změna zákona

Ústecký kraj čekal na úpravu legislativy, aby mohl žádat o registraci nové záchytky. „Změna zákona byla nyní schválena. Jakmile budeme znát přesné zákonné podmínky pro provoz, včetně technického či personálního zajištění, jsme připraveni okamžitě vyhlásit výběrové řízení na provozovatele," sdělila mluvčí kraje.

Náklady na zřízení a provoz zatím nelze vypočítat. Jednat se ještě bude o definitivním umístění záchytky, o kapacitě, poplatcích a o podmínkách svozu opilců v rámci kraje. Spádové území Ústí nad Labem, Litoměřice a Teplice by podle první analýzy potřebovalo 8 lůžek, okresy Most, Chomutov a Louny 7 lůžek a okres Děčín 3 lůžka. Počítá se i s tím, že ne vždy bude možné opilce převážet přes celý kraj. Neměla by se omezovat služba policie a strážníků.