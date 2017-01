V Meziboří vznikly dvě stovky nových pracovních míst

Meziboří - Společnost UPC otevřela v Meziboří druhé zákaznické centrum, které nabídne až 200 pracovních míst. Nábor bude probíhat po celý rok 2017, hledají se zejména operátoři.

Otevření nového zákaznického centra UPC v Meziboří.Foto: DENÍK/ Edvard D. Beneš

Projekt na rozšíření pracovního zázemí v obci Meziboří vznikl už před třemi lety. Tehdy společnost hledala nové prostory a vzhledem k předchozím pozitivním zkušenostem s regionem uvažovala i o rozšíření existující pobočky v Meziboří. Ta ve městě funguje již devět let a zaměstnává stovku lidí. Většinou se jedná o lidi přímo z Meziboří a Litvínova, kteří tvoří až 50 procent stávajících zaměstnanců. Pobočku společnost zachová i nadále.

Po počátečních obtížích s plánováním druhé pobočky se UPC nakonec domluvilo s investorem Zdeňkem Žejdlíkem a tak započala rekonstrukce budovy staré školy, která trvala necelý rok. Ve zrekonstruovaných a modernizovaných prostorech může nyní najít zaměstnání až 200 nových zájemců. Momentálně ve druhé pobočce UPC na Meziboří pracuje padesát zaměstnanců a kolem dvaceti dalších se zaučuje.

„Nábor na pracovní místa probíhá už od léta. Každý měsíc přijímáme mezi deseti až patnácti novými zaměstnanci. V letošním roce bychom toto číslo ještě chtěli zvýšit a v dalších měsících nabírat až pětadvacet zaměstnanců za měsíc. Naším cílem je do konce roku naplnit kapacitu dvou stovek zaměstnanců, a pokud to situace umožní, ještě ji dále navýšit," řekla během slavnostního otevření pracoviště ředitelka lidských zdrojů společnosti UPC Jana Harel.

Hledají se lidé na pozice telefonických operátorů v call centru, operátorů vyřizujících mailovou korespondenci, administrativní pracovníci i lidé pro aktivní prodej. Počítá se i s oddělením řešícím udržení zákazníků. Společnost nabízí také možnost práce z domova, kterou využívá až jedna třetina zaměstnanců. „Většinou je k tomu vedou praktické důvody – dojíždění do práce může být pro některé náročné finančně i časově. Po půl roce tedy nabízíme možnost takzvaného home office. Zaměstnanci dostanou domů veškeré potřebné vybavení a pak fungují v podstatě stejně jako v kanceláři," sdělil podrobnosti finanční ředitel UPC Petr Procházka. Hovořil o tom zejména v souvislosti s tím, že by rádi uvítali i zájemce z Chomutovska, Teplicka či Ústecka.

Zaměstnanci dále mohou očekávat zaměstnanecké benefity a mzdu tvořenou fixní a flexibilní složkou. Mezi zajímavé výhody, které UPC nabízí, patří třeba příspěvek na studium angličtiny. Je požadováno středoškolské vzdělání, každého zaměstnance však čeká další proces vzdělávání a školení. Společnost také nabízí možnost kariérního růstu.

Jelikož česká část společnosti UPC se sloučila s tou slovenskou, pracovníci call centra v Meziboří mohou někdy řešit i požadavky slovenských zákazníků. Pokud bude totiž slovenská pobočka obsazená, hovory se automaticky přesměrují. „I z toho důvodu zde máme šest operátorů, kteří mluví plynně slovensky," řekl Procházka.

Výstavbu nové pobočky velice uvítal i starosta Meziboří Petr Červenka. „Vnímám to jako velkou příležitost a fantastickou událost. Jsem rád, že se nám daří řešit problém zaměstnanosti a přinášíme nová pracovní místa. Zároveň je to pro nás úleva, protože jsme s touto opuštěnou budovou měli velké starosti. Její nynější podoba Meziboří zkrášluje. Myslím si, že to pozitivně ovlivní celkový život ve městě," okomentoval.