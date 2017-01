V Litvínově se hovořilo o přirozeném pohybu a zdraví

Litvínov /FOTOGALERIE/ - Na bruslích nestál deset let, ale nebyl by to vtipálek Jaromír Hudec, aby nevymyslel nějakou skopičinu. V prosinci tento bývalý litvínovský hokejista oslavil už osmdesáté narozeniny a protože žije dlouhodobě v Německu, tak do Litvínova se moc nedostává. V pátek to napravil. Při zápase s Olomoucí pro něj klub připravil malou slavnost.