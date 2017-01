V Litvínově mají nového kronikáře. Stal se jím Vlastimil Doležal

Litvínov - Funkci kronikáře po třinácti letech opustil Václav Novotný. Do nového roku ho nahradil a veškeré náležitosti převzal Vlastimil Doležal. Ten bude veřejnosti dostupný vždy ve středu od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od 12 do 16 hodin.

Novým kronikářem - již čtrnáctým v pořadí - se stal Vlastimil Doležal.Foto: Městský úřad Litvínov

Václav Novotný byl psaním městské kroniky pověřen v roce 2004. Byl v pořadí již třináctým litvínovským kronikářem a zároveň desátým píšícím česky. Významné funkce se ujal ve svých 62 let a neúnavně se věnoval minulosti i současnosti města až do konce roku 2016. Na prahu svých 75. narozenin se tento zapálený milovník místní historie rozhodl pro odchod ze své služby pro městský úřad. Václav Novotný nevedl jen kroniku, ale také publikoval články o historii města v různých periodikách a pomáhal s historií Litvínova i okolí všem zájemcům patřili mezi ně třeba žáci základních škol, studenti středních a vysokých škol, ale také zájemci z řad veřejnosti. Do paměti svých kolegů z úřadu se zapsal také jako náruživý turista, vyznavač cyklistiky i běžkování a milovník Krušných hor, o kterých dokázal vždy poutavě vyprávět. „Městskému úřadu Litvínov děkuji za výborné podmínky pro práci kronikáře srovnatelné jen s málo obcemi. Zejména děkuji svým kolegyním, vedoucí kanceláře starostky Zuzaně Wiednerové, Ivě Freieslebenové, redaktorce Radnice Margitě Kučerové, Dáše Wohankové z propagace města, také manželce Kamile Novotné, která byla první čtenářkou kronik, a dále všem, kteří mi v práci kronikáře pomáhali. Jsem jim vděčen za to, že jsem našemu městu pod Krušnými horami mohl sloužit jako kronikář 13 let," okomentoval svůj odchod Václav Novotný pro litvínovskou Radnici. Nástupce Vlastimil Doležal se kronikářem stává ve svých 62 letech tedy ve stejném věku jako Novotný. Podobnost má i s prvním litvínovským kronikářem Josefem Luxem. Stejně jako on totiž nejprve stál v čele města, Doležal konkrétně v letech 1990 až 1998. EXKURZE DO HISTORIE Již v roce 1836 vyšlo úřední nařízení, ve kterém stálo, že si má každá obec pořídit Pamětní knihu a do ní zaznamenávat pozoruhodné události. V Horním Litvínově byl prvním přispěvatelem do takové knihy Josef Lux. Byl to kupec, který býval také městským rychtářem (1844 1850). V úvodu nejstarší dochované kroniky, která byla ještě psaná německy, Lux předeslal význam ale i problémy budoucích kronikářů. „Pamětní kniha sice byla pořízena, ale nikdo se nenašel, kdo by se dobrovolně přihlásil k této práci a ji převzal. Aby byl přece jen učiněn nějaký počátek, potomkům pak ulehčena tato záležitost, bylo rozhodnuto započít přeci jen s touto prací." Do kroniky přidal mnoho zajímavých záznamů. Věnoval se i starší historii, osvětlení vzniku Horního Litvínova se mu však dohledat nepodařilo. První česky psaná kronika byla založena v roce 1922, první zápis do ní učinil Jaroslav Švácha, který byl městským úředníkem v Horním Litvínově. ALENA HERZÁNOVÁ, MARGITA KUČEROVÁ

Autor: Alena Herzánová