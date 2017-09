V Chanově otevřeli další třídu v pobočce střední školy

Most - Zahradnické práce se mohou učit chlapci i dívky. Praxi vykonávají přímo v ulicích.

Zahájení školního roku v Chanově. Vlevo Karel Vokáč, ředitel Střední školy technické Most.Foto: DRK

Do 1. ročníku oboru Zahradnické práce nastoupilo v Chanově jedenáct žáků, z toho šest dívek. Výuka, kterou zajišťuje Střední škola technická Most, probíhá v Polyfunkčním centru Chanov, kterou vlastní obecně prospěšná společnost Dům romské kultury. Sídliště je jedinou sociálně vyloučenou lokalitou v ČR, kde je detašované pracoviště střední školy.



"Výběr učebního oboru byl zvolen tak, aby jej mohli navštěvovat chlapci i dívky," sdělil Deníku ředitel Domu romské kultury Martin Nebesař.

Obor je určen i pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku dříve než v 9. ročníku. Teoretická i praktická výuka žáků 1. ročníku probíhá v Chanově. Žáci mají šest dnů praxi a čtyři dny teorii během dvou týdnů. Teoretická výuka probíhá po celé tři roky v Chanově. Na praktickou výuku dojíždějí žáci už od 2. ročníku do Technických služeb Most.

Do 3. ročníku stejného oboru nastoupilo pět žáků, z toho jedna dívka, kteří úspěšně ukončili 2. ročník. Vstupu do školy předcházely nábory. Dům romské kultury celoročně spolupracuje s chanovskou základní školou, pro děti a jejich rodiče pořádá besedy, exkurze do středních škol i k zaměstnavatelům, nabízí řemeslné kroužky, pracovní ukázky a doučování, vše v rámci projektu Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků.



Tříleté studium učebního oboru Zahradnické práce bylo zahájeno ve školním roce 2015/2016.

Dům romské kultury v Chanově od roku 2002 poskytuje pracovní poradenství, vzdělávání, zaměstnávání, sociální služby Terénní programy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, provoz dílen keramické, textilní, kovo, truhlárny, cvičnou kuchyň, skleník, sociální šatník, potravinovou pomoc, rekvalifikační kurzy a fitness.