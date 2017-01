V centru Mostu začal ráno unikat plyn, bylo evakuováno 19 lidí

Most - Vzpomínáte na šipky do teplé vody pod šestimetrovou skokanskou věží? Historická fotografie z archivu Mosteckého deníku zachycuje mlhavou zimní atmosféru na oblíbeném termálním koupališti v Mostě v roce 1979, kdy byl vyhřívaný padesátimetrový bazén nekrytý a hluboký až 3,5 metru. Teplota vody v něm přesto dosahovala 30 stupňů Celsia. Z tohoto areálu vznikl v roce 2003 dnešní Aquadrom Most.