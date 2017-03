Vlastníci stavebních parcel v Mostě nechtějí jejich změnu na pole

Most - Když ve vašem městě vzniká územní plán, dávejte si na to pozor!

Desítky vlastníků stavebních pozemků Na Sadech v Mostě nesouhlasí s návrhem nového územního plánu města, který už nepočítá s výstavbou rodinných domů v této lokalitě poblíž paneláků, obchodů a škol. Nevyužité parcely se mají změnit na zemědělské jako před rokem 1989. Tvůrci plánu doporučují stavět další domy na půdě v okrajovém Vtelně, kterou vlastní primátorův otec. To se vlastníkům Na Sadech nelíbí, svou lokalitu považují za vhodnější. Na shromáždění u svých pozemků oznámili, že si nepřejí změnu. Chtějí stavět. S primátorem, který za nimi přijel, si řadu věcí pěkně nahlas vyříkali a budou v jednání pokračovat.

Příběh paní Evy

Její děda vlastnil rozsáhlé pozemky, ale za komunistů je kvůli uhlí zabrala šachta. Vnučka Eva Salačová zdědila v roce 2000 restituční odškodnění. Kousíček zarostlé plochy za dnešním Baumaxem. Naštěstí je to stavební parcela, kam se vejde pár domků. Eva chtěla pozemek zhodnotit a zmírnit křivdu z minulosti, ale magistrát hodlá výstavbu zakázat, přestože rozvoj bydlení ve volné lokalitě Na Sadech bývalé městské vlády dlouhodobě podporovaly. Ze zastavitelného území, rezervovaného od 90. let se souhlasem státu pro desítky domků, se má stát mnohem levnější pole, kde nesmíte postavit ani kůlnu. Počítá s tím návrh nového územního plánu města Most. „Byla bych opět okradena,“ říká Eva.

Z podobných důvodů se teď bouří desítky jejích sousedů, vlastníci okolních stavebních parcel Na Sadech. „Jsme připraveni se bránit,“ upozorňuje Pavel Moravec. Dodává, že město hodlá zrušit vhodnou rozvojovou lokalitu pro domky z nepochopitelných důvodů a znehodnocuje tím i městské pozemky, které tam jsou a na kterých měly vzniknout komunikace.



Magistrát argumentuje tím, že za víc než 15 let se nic nepostavilo a že tolik vlastníků se nikdy nedokázalo dohodnout. Majitelé ploch Na Sadech s tím nesouhlasí. „Celou dobu žijeme v tom, že město tuto lokalitu zasíťuje. Mělo na to i stavební povolení, ale nekonalo,“ říká Pavel Mleziva. Poslední městská studie z roku 2012 počítala s výstavbou 88 domků a dalším zázemím včetně cyklostezky.



Vlastníci chtějí, aby lokalita zůstala v územním plánu jako zastavitelná. „Všichni jsme se shodli na tom, že společnými silami se budeme snažit o zvrácení současné situace a o vyřešení infrastruktury, aby pozemky byly reálně zastavitelné a obyvatelné,“ tvrdí Moravec. U vlastníků-seniorů mají být do rozvoje ploch zapojeny jejich děti či vnoučata. „Potvrdili zájem na tom participovat,“ říká Moravec. „Už jsme domluveni na společném postupu,“ potvrzuje Pavel Kuchař, který chce Na Sadech stavět dům.



Na shromáždění vlastníků dorazil i primátor Jan Paparega. Zdůraznil, že nový územní plán ještě nebyl zastupitelstvem schválen a že odborníci řeší jen návrh, který je připomínkován. „Předpokládám, že bude minimálně ještě jedno veřejné projednávání,“ řekl primátor. Ujistil, že do celé záležitosti nebude v této fázi nijak zasahovat. Slíbil ale, že po vyhodnocení připomínek pověří zástupce magistrátu, aby s krajským úřadem projednali možnost, aby se lokalita Na Sadech objevila v novém územním plánu jako stavební. „To by bylo skvělé,“ reagovali vlastníci.

Pokud uspěje původní návrh a plochou k výstavbě se stane v novém územním plánu půda ve Vtelně, kterou vlastní primátorův otec, primátor při hlasování na zastupitelstvu oznámí střet zájmu. „Nic víc udělat nemohu,“ dodal.



I když to pro vlastníky dobře dopadne, Eva Salačová si už nový rodinný dům Na Sadech zřejmě nepostaví. Tak dlouho čekala, až město postaví slíbenou páteřní komunikaci, že se z Mostu raději přestěhovala na vesnici. Přesto by svůj pozemek ve městě ráda nabídla pro výstavbu domků. „Mohou tu vzniknout krásné domky. Do obchodů nebo do škol je to kousek. Všechno je tu blízko. Ta lokalita je zkrátka k výstavbě domků předurčena a my jsme počítali s tím, že to tak stále bude,“ dodává.

Na SadechLokalita má 65 hektarů. Leží mezi panelákovými sídlišti Sedmistovky a Šestistovky, městskou vesnickou částí Vtelno a rekreačním areálem Benedikt. Původně to byl sad (proto název Na Sadech), ale v 90. letech byl vykácen. Místo zamítnuté výstavby paneláků se území při restitucích rozdělilo na řadu parcel. Okraje zóny se částečně zastavěly obchody (dnes Baumax, Lidl, Albert) a vilkami. Další plánovanou výstavbu zastavily nedostatek peněz na infrastrukturu a složité vlastnické vztahy. Podle studie z roku 2012 město na poslední chvíli zachránilo některé pozemky pro možnost vytvoření páteřních komunikací a inženýrských sítí. Po zaplnění tam mělo žít až 1 000 lidí.