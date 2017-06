Ústecký kraj chce mít od roku 2020 levnější vodu

Ústecký kraj - Kubík vody stojí v regionu 98,30 korun. Hejtman má začít jednat o nákupu akcií vodárenské firmy.

Snížení vysokých cen vodného a stočného by rád dosáhl Ústecký kraj koupí akcií Severočeské vodárenské společnosti (SVS). Poté by kraj mohl společně s městy a obcemi, které jsou akcionáři SVS, cenu vody ovlivnit.

Voda v regionu totiž patří k nejdražším v republice a podle hejtmana Oldřicha Bubeníčka by se její cena měla vyrovnat alespoň republikovému průměru. „Kritika na neúměrnou cenu vody se ozývá ze všech stran," řekl Bubeníček.

BRZY KONČÍ SMLOUVA

Krajští radní ho nyní pověřili, aby s SVS začal jednat o možnosti a podmínkách vstupu Ústeckého a Libereckého kraje do vodárenské společnosti po roce 2020. Za tři roky totiž končí smlouva mezi SVS a firmou Severočeské vodovody a kanalizace (SčVaK) o provozování vodárenské infrastruktury.

„Je důležité, aby města a obce, které vlastní akcie SVS, na nadcházející valné hromadě nepřipustily vstup další soukromé společnosti, nebo vznik nového placeného orgánu společnosti," upozornil Bubeníček.

Naráží tím na současný model zásobování vodou, který v Ústeckém a Libereckém kraji funguje od 90. let. Stát se tehdy rozhodl, že své potrubí pronajme soukromé společnosti.

Zásobování na severu Čech má na starosti SVS, která patří obcím a městům, a SčVaK, kde 49,1 procenta akcií vlastní SVS a 50,5 procenta francouzská Veolia. SVS vlastní 54 úpraven vody, 994 vodojemů a 192 čistíren odpadních vod.

Společnost spravuje také 4 tisíce km kanalizace a téměř 9 tisíc km vodovod. Samotný provoz má v režii SčVaK. Ten vyplácí za rok dividendy kolem 400 milionů korun, polovina z této sumy prostřednictvím Veolie míří do Francie.

POTRUBÍ OBNOVUJÍ

Smlouva mezi SVS a SčVaK o provozování vodárenské infrastruktury v roce 2020 končí a právě v tuto dobu by chtěl Ústecký a Liberecký kraj vstoupit do hry. Oba by v budoucnu nabídly městům podporu při vyjednávání i jednotný postup. Výsledek hovorů o majetkovém vstupu krajů budou muset ještě projednat krajští zastupitelé.

„Jako starosta jsem pro, aby peníze po Veolii zůstaly v kraji, ale na druhou stranu si nejsem jist, že voda bude levnější, ať už kraj vstoupí do SVS, nebo ne. Potrubí je potřeba obnovovat stále a SVS se o to stará," myslí si starosta Tisé Jiří Jandásek.

Severočeská vodárenská společnost prozatím nechtěla plány Ústeckého kraje do konání valné hromady komentovat. I proto, že její projekt na provoz vodárenské infrastruktury po roce 2020 vstoupil do závěrečných vyjednávání. „Komentáře a rozhodnutí přísluší pouze akcionářům," podotkl mluvčí SVS Jiří Hladík.

Podobně reagovala mluvčí SčVaK Iveta Kardianová. „Případný majetkový vstup kraje do SVS je výhradně věcí akcionářů této společnosti. Nám nepřísluší to komentovat," dodala.

Za vodné a stočné platí lidé v regionu 98,30 korun. Levnější je voda třeba v Praze, dražší na Frýdlantsku.

Ceny vodyZa 1 000 litrů pitné vody a jejího následného odkanalizování a vyčištění zaplatí obyvatel severních Čech v letošním roce 98,30 korun.

Tato cena není ani nejlacinější, ale ani nejdražší. V Praze voda lehce přesahuje 85 korun. Více než 102 korun zaplatí za vodu obyvatelé Turnova, přes stovku Plzeň – sever.