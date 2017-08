Uprostřed Mostu má stát 26 metrů vysoká rozhledna

Most /VIZUALIZACE/ - První moderní vyhlídková věž v Mostě bude součástí bludiště na stromech.

Most chce mít novou dominantu, svou Eiffelovku. Atrakci ve tvaru zkoseného válce neumístí na hlavní třídu jako Paříž, ale do zeleně. Věž vysoká 26 metrů má čnít nad lesíkem v kopcovitém parku Šibeník uprostřed města. Rozhledna bude součástí takzvaného 3D bludiště, sportovně-zábavního areálu s lanovými překážkami v korunách stromů a pozemním dětským hřištěm. Radnice, která chce park celoročně oživit, už má studii.

„Vypadá to velmi dobře,“ řekl primátor Jan Paparega. Město, kterému se finančně daří, chce projekt dotáhnout až ke stavebnímu povolení a vyhlásit soutěž o zakázku. Navržený areál vyjde podle studie až na 25 milionů korun. Otevřít by se měl v příštím roce. „Vstupné bude, ale ještě nevíme v jaké výši,“ uvedl náměstek primátora Marek Hrvol.

Původně měla být vyhlídka o polovinu nižší. Odsouhlasený nárůst umožní mezi stromy lepší rozhled na centrum města, Ressl, Širák a Hněvín. U vstupu s dřevěným schodištěm bude turniket a vrátnice s prodejem vstupenek. Navazující bludiště je ve studii třípatrové s výškou do deseti metrů. Obsahuje 24 spletitých překážek na čtrnácti sloupech. Plán zahrnuje i dětské hřiště pro menší děti a zázemí pro občerstvení. Martin Voleský z autorské firmy UniPark označil návrh za jedinečný. „Park Šibeník nás hned zaujal svou rozlohou a výbornou polohou v centru města,“ uvedl.

Budou úřadovat vandalové?

Část veřejnosti záměr uvítala, řada lidí by ale peníze dala jinam. V diskuzi na facebooku Deníku varují i před vandalstvím. „Jsem zvědavý, jak dlouho to vydrží, než to někdo zničí,“ uvedl Ladislav Pabišta. Podle Moniky Novotné je to zbytečná investice. „Je potřeba tolik oprav. Chodníky a silnice jsou v některých lokalitách ve špatném stavu a investice potřebují i školky,“ sdělila.

Nedávno v parku někdo ukradl kabely a vyřadil dočasně z provozu nové veřejné osvětlení. Městská policie umístila v lokalitě fotopast a mobilní kameru. „Máme je dobře ukryté. Samozřejmě neřekneme kde,“ sdělil šéf strážníků Jaroslav Hrvol. Bezpečnost mají zvýšit i častější kontroly. V parku se dokonce v noci objevili strážníci v civilu.

Parametry plánované věžemaximální výška: 26 metrů

výška schodiště: 21 metrů

výška hlavního ochozu: 22 až 23 metrů

výška nižšího ochozu: 12 metrů

šířka věže: 8,2 metru

materiál: lepené lamelové vazníky a ocelová skruž, opláštění dřevěné v designu sousedního 3D bludiště

Historie a současnost vyhlídek

V Mostě jsou dvě vyhlídkové věže. Jedna je v kostele z 16. století, druhá z roku 1900 na obnoveném hradu Hněvín. Za vstup se platí. Most chtěl do roku 2010 postavit s pomocí dotace kovovou rozhlednu poblíž restaurace na vrchu Ressl, kde podle historického záznamu Spolku přátel Zámecké hory (Hněvína) měla stát rozhledna už v roce 1903. Nová atrakce měla být vysoká 27 metrů, ale ze záměru sešlo.

Park Šibeník

Park Šibeník s lesíky a loukami, které sahají do nadmořské výšky 320 metrů, prochází postupnou proměnou od roku 2006. V bývalém vojenském cvičišti vznikly skatepark, dirtová dráha pro terénní kola, dětská hřiště, venkovní posilovna, běžecké trati, naučná stezka a veřejné osvětlení. Město nechalo park prořezat, aby zlepšilo viditelnost.

U sousedů

Nejbližší 3D bludiště v korunách stromů je v Oseku. Stálo necelé tři miliony korun a je v provozu od srpna 2015. Loni bylo v bludišti 10 tisíc platících lidí. Osečtí chodí do areálu opakovaně, protože mají zvýhodněný vstup.

Tak vypadá lanové centrum v Oseku: