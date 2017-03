Za Pavlem Vránou starším ...

Most - Nejen fotbalovou veřejnost zasáhla zpráva o úmrtí bývalého vynikajícího hráče Baníku Most Pavla Vrány staršího.

Mužstvo staré gardy Baníku Most z roku 2003. Pavel Vrána starší je třetí zleva v podřepu. Foto: SG FK Baník Most

V neděli 12. března v dopoledních hodinách náhle zemřel ve věku 67 let bývalý vynikající fotbalistu Baníku Most Pavel Vrána starší.

Do fotbalového oddílu Baníku Most přišel v roce 1966 tento talentovaný ofenzivní fotbalista narozený 1. 11. 1949 v 17 letech z Lučanu Žatec, aby posílil mostecký dorost, který vybojoval postup do 1. dorostenecké ligy. Ze Žatce tehdy přišel ještě s několika talentovanými spoluhráči, ale jen on a jeho kamarád Jiří Bauer se dokázali prosadit o několik málo let později do výborného týmu dospělých Baníku Most, který vybojoval postup do tehdejší II. celostátní federální ligy.

Fotbalista s obávanou levačkou byl postrachem pro obrany soupeřů a svým vždy poctivým výkonem se stal pro trenéry nedílnou součástí tehdejšího výborného kolektivu fotbalistů a pro svou veselou a bezkonfliktní povahu se stal výborným kamarádem všem spoluhráčům. Je velká škoda, že jeho kariéru v nejlepších letech přibrzdilo vážné zranění kolene. I potom ale ještě rád chodil hrát do týmu hráčů staré gardy Baníku Most, se kterými se naposledy viděl a přišel jim fandit začátkem letošního roku na 19. ročníku memoriálu bratří Mazánků.

V Pavlu Vránovi starším přichází historie Baníku Most o skvělého fotbalistu i člověka! Pavle, všichni Tví bývalí spoluhráči Ti na cestě do fotbalového nebe drží palce a nikdy na Tebe nezapomeneme!



Čest Tvojí památce!

za hráče SG FK Baníku Most Jan Štefko