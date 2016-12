Učitel a žák z mostecké školy uspěli v USA s českou kuchyní

Most, USA - Na konzervativní texaský trh pronikli s kachnou a španělským ptáčkem.

Snídaně ve fast foodu. Obědy ve fast foodu. Večeře ve fast foodu. V americkém Texasu, kde mají rádi velké věci velké porce, velká auta, velké domy jí většina lidí mimo domov a obvykle v rychlém občerstvení, kde je zasypou velkým množství hranolek, hamburgerů, slaniny a přeslazených lívanců. Když se ve dvanáctitisícovém městečku Boerne poblíž metropole San Antonio objevili dva kuchaři z Mostu a ukázali, jak se vaří po česku a kvalitně, bylo z toho docela pozdvižení a sousto pro místní média. Za překvapením stála Čechoameričanka Denise Mazal, bývalá česká závodní veslařka, která má v Boerne restauraci Little Gretel (U Mařenky), kde s velkým zápalem propaguje českou gastronomii. A tentokrát chtěla nabídnout něco extra.

Roman Sejval, pedagog Soukromé hotelové školy Bukaschool v Mostě, nedávno získal jako člen českého týmu bronzové ocenění na světové kuchařské olympiádě v německém Erfurtu v kategorii Community Catering TOP jídlo pro 150 lidí. Denise ho pozvala, aby v gastronomicky konzervativním Texasu, v její restauraci, kam chodí 300 lidí denně, uvařil úspěšnou českou olympijskou večeři kachnu s dýňovým pyré, bramborový knedlík, trhaná kachní stehna s jablky, hruškový řez s hruškovou omáčkou… Roman si vzal na pomoc osmnáctiletého talentovaného studenta Jakuba Kopeckého, který zvládl náročnou praxi ve špičkové francouzské restauraci Paloma (má dvě michelinské hvězdy). Neobvyklá kuchařská mise Most-Texas trvala dva týdny. „Mělo to ohromný úspěch," řekl Sejval. Texasanům Česko chutnalo. Ocenili hlavně tradiční španělský ptáček s rýží a omáčkou.

Sehnat suroviny pro české menu nebyl problém. V Texasu se dá koupit všechno a je to velmi kvalitní. Vlastenecky založená Denise má i plzeňské pivo. Kuchaře z Mostu brala ve volnu na exkurze po texaských restauracích a navštívili dokonce Culinary Institute of America, jednu z nejlepších kuchařských škol na světě. „To byl pro mě jeden z největších zážitků. Do této školy jsem se chtěl vždy podívat," svěřil se Sejval. Pro představu: roční školné je 42 tisíc dolarů.

Učitel a žák trávili přípravou jídla v Boerne dost času. Začínali v devět ráno a končili v osm v devět večer. Do texaského městečka, kde se snažili představit moderní trendy v gastronomii, si z Čech vzali s sebou jen nože. „Bez nožů nikam," poznamenal Sejval.

Jakub Kopecký pochází z vísky Horní Malá Úpa v Krkonoších. Nyní je ve čtvrtém, maturitním ročníku. Proč studuje v Mostě? „Je to kvůli prestiži školy," vysvětlil. Nyní uvažuje, že by se do USA po maturitě vrátil a zkusil získat stipendium pro studium na Culinary Institute of America. „Už před pobytem v Texasu jsem o této škole uvažoval. Bylo to tam úžasné," uvedl.

Rád vzpomíná i na tříměsíční praxi ve francouzské Palomě, kde se mimo jiné naučil čelit tlaku a stresu při mimořádně náročném provozu, kde se vyžaduje dokonalost a naprostá loajalita. Studenti z Mostu jezdí do hvězdné restaurace na praxe pravidelně už druhým rokem.