Trhovci v Mostě porušili zákon. Margarín prodávali jako máslo

Most /FOTO/ - Pokud chcete máslo, vyhněte se levné náhražce na trhu. Zákazníky zmátla cedule i polština.

Levné „čerstvé máslo“ z Polska, které před několika dny prodávali tři trhovci v centru Mostu za 25 korun, není máslo, ale obyčejný margarín, roztíratelný směsný tuk.

„Je to klamání spotřebitele,“ řekl mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. Redaktor Deníku mu zaslal fotografie jednoho stánku a polskou etiketu složení výrobku od firmy Laktopol.

Možný podvod vytušili lidé na sociální síti poté, co Deník upozornil na levný prodej a velký zájem zákazníků. „Dokážu si představit ty napálené babičky, které chtěly ušetřit, ale doma zjistí, že si nakoupily hnusné předražené margaríny. Chudinkám pak musí být do pláče,“ napsala například Vendula.

Polština na obalu

Takzvané Maselko z mosteckého trhu sice obsahuje 82 procent tuku, ale z toho jen 10 procent mléčného. Většinu, tedy 72 procent, tvoří rostlinný tuk a navíc palmový olej. „Neuvědomil jsem si to. Vycházel jsem z toho, že na polském obalu je napsáno Maselko a je v tom mléčný tuk. Zmátla mě i polština,“ omlouval se trhovec Vlastimil Kohout.

Fixou napsané české nápisy „čerstvé máslo“ ze stánku odstranil. Zboží doprodával bez tohoto klamavého označení. Bylo tedy na lidech, zda Maselko koupili. „Paní přede mnou říkala, že to má 82 procent tuku jako máslo. Mám to na vaření,“ řekla seniorka, která si koupila dva kusy.

Zbylí dva prodejci se na trhu minulém týdnu už neobjevili. Pokuta nikomu nehrozí. Inspektor by je musel „nachytat" přímo při prodeji. S tvrzením, že nevěděli, co prodávají, by neobstáli. Podle zákona za to nesou odpovědnost. Kdyby je inspekce usvědčila, hrozila by jim i další sankce. Složení výrobku totiž musí být v češtině.

Máslo je chráněný název. Takový výrobek musí obsahovat minimálně 80 procent mléčného tuku. V másle nesmí být žádný rostlinný tuk. Lidé mají být podle Kopřivy obezřetní, pozorně si číst obaly potravin a podezřelé zboží raději nekupovat.

Velká máslová loupež

Vzácnější pravé máslo začíná ovlivňovat zločinnost. Policie rozplétá čerstvý případ z Litvínova, kde jedna parta spolupracovala na krádeži másla ve velkém. V pondělí odcizili 120 kusů z Kauflandu. Neobvyklý lup měl hodnotu přes sedm tisíc korun.

„Zatímco si zloděj cpal máslo do tašky a utíkal s ním z prodejny, jeho komplicové odlákali pozornost ostrahy,“ oznámila litvínovská městská policie. Celou krádež nahrály kamery. Strážníci na záznamu poznali dvě známé místní „firmy“. Podezřelého muže a ženu dostihli na zastávce MHD. Oba pak hlídce prozradili totožnost zloděje z Mostu. Případ si převzala státní policie. „Zatím jsme nikoho neobvinili. Mimo jiné vyhodnocujeme kamerový záznam,“ sdělila mluvčí policie Ludmila Světláková.