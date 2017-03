Tramvaj v Mostě vypadla z kolejí, na trať u Stovky dal někdo kameny

Most - Někdo úmyslně naskládal kameny na tramvajové koleje v Mostě a tramvaj z nich kvůli této překážce vypadla. Naštěstí se tato událost obešla bez zranění cestujících, informoval ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský.

Vypadlá tramvaj.Foto: DPmML

Nehoda se stala v neděli večer u křížení tratí u Stovky. Umístění kamenů na koleje bylo podle podniku zřejmě neuváženým školáckým jednáním, které ohrozilo cestující v tramvaji z Litvínova do Mostu. "Nehoda způsobila komplikace v tramvajové dopravě," řekl Dunovský.

Dopravce okamžitě privolal policii, která incident zdokumentovala. Pohotovostní skupina pracovníků dopravního podniku musela tramvaj pomocí hydraulických zvedáků dostat zpět na koleje.

„Provoz byl nejprve zajištěn náhradní autobusovou dopravou, po zajištění místa nehody pak tramvaje do Litvínova a z Litvínova jezdily přes zastávku Most, nádraží. To způsobilo zdržení zhruba čtyři minuty," dodal. Kolej byla mimo provoz skoro tři hodiny.

Kameny ležely na kolejích u zatáčky v místě, kdy nebyly za šera vidět. Řidič, který jel přiměřeně rychle, podle dopravního podniku nepochybil.