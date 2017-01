Toto byl první komunistický fast food u Rozkvětu v Mostě. Vznikl v lednu 1977

Most - Požár výrobní haly na plasty v průmyslové zóně Joseph nedaleko Havraně likvidovali dnes dopoledne hasiči na Mostecku. Oheň vypukl v jedné z hal společnosti RAI Most, kde se vyrábějí plastové díly pro automobily. Evakuovat se musely desítky lidí, řekla krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Příčiny požáru zatím nejsou známé, škody půjdou podle hasičů do milionů.