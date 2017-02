Tisíce lidí si musí vyměnit řidičské průkazy ještě letos

Ústecký kraj – Řidiči by si měli co nejdříve zkontrolovat, kdy jim končí platnost řidičského průkazu. Jen v Ústeckém kraji totiž letos vyprší platnost pro 50 751 řidičských průkazů. Města a obce se už nyní připravují na nápory lidí, kteří si výměnu nechají tradičně na poslední chvíli.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Počet lidí, kteří si musí letos průkaz vyměnit, každý měsíc poroste. V lednu se týkala výměna 1 595 lidí, v únoru je to 2 588 lidí. Tento stav se během roku bude každý měsíc mírně navyšovat, vrcholem je říjen, kdy platnost končí celkem 6 614 řidičských průkazů.

Hrozí nepříjemnosti

Mít neplatný řidičský průkaz nemusí způsobit nepříjemnost jen na silnici, kdy může být řidiči udělena pokuta až dva tisíce korun.



„Pro mě to bylo nepříjemné, když jsem v bance čekala na vyřízení kontokorentu. Vše probíhalo zdařile až do doby, kdy jsem jako druhý doklad předložila řidičák. Poradce mi ho vrátil se sdělením, že je měsíc neplatný. Žádost jsem musela odložit a dnes si vyřizuji na dopraváku průkaz nový,“ řekla redaktorovi Deníku jedna z žen na litoměřickém úřadu.



Pokud někomu řidičský průkaz propadl, může o výměnu bez problémů požádat i zpětně, je v takovém případě bezplatná. Stačí přijít na odbor dopravy příslušné obce s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště řidiče, prokázat se platným průkazem totožnosti a donést jednu průkazovou fotografii a současný řidičák. Pro ty, kteří nechtějí riskovat, můžou o nový řidičský průkaz požádat již tři měsíce před skončením jeho platnosti a také zcela zadarmo. Lhůta pro vydání je 20 dnů. V případě expresního vydání si žadatel musí připlatit 500 korun.

Bude málo úředníků?

Města mají přesně spočítáno, s jak velkým náporem řidičů musí počítat. „2 853 řidičů výměnu nestihlo, z nich nejspíš větší část přejde do výměnné agendy pro letošek, tedy k dalším asi 4 119 řidičských průkazů, jejichž platnost letos končí,“ uvedl Jan Jakub, vedoucí litoměřického odboru.



Ještě větší starost s výměnou má jeho kolega Jiří Bouček v Lovosicích. „Mám dva pracovníky, kteří se zabývají agendou řidičských průkazů. Když jeden onemocní nebo si musí vzít dovolenou, nastane problém, nebudeme výměnu stíhat. Problém budeme nyní řešit ve vedení radnice. Ministerstvo nám práci neustále přikládá, ale nepomůže třeba s přidáním peněz na vyřešení personálních problémů. Podobné je to i s agendou registru vozidel,“ dodává Jiří Bouček.



V Teplicích letos v průběhu roku očekávají na přepážkách okolo šesti tisíc lidí, kterým končí platnost řidičských průkazů. Zvýšený nápor tu pozorují už od konce listopadu minulého roku.



„Nyní chodí týdně až čtyři sta lidí,“ podotkl Karel Blaschke, vedoucí odboru správních činností teplického magistrátu. V Bílině by podle statistik ministerstva měla letos kvůli výměně řidičského průkazu přijít na úřad tisícovka lidí.

Na Děčínsku přes osm a půl tisíce

Na Děčínsku je potřeba v letošním roce vyměnit více než osm a půl tisíce řidičských průkazů. Největší díl musí vyřídit úředníci děčínského magistrátu. Tam si musí přijít letos vyměnit své řidičáky 5 372 lidí. V Rumburku je to 1 907 a ve Varnsdorfu 1 310 řidičáků.



„Týdně máme tři úřední dny, kdy vyřizujeme žádosti a vydáváme nové řidičské průkazy,“ říká mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.



Největší nápor, stejně jako v Rumburku a Varnsdorfu, mohou očekávat na magistrátu v říjnu, kdy skončí platnost více než sedmi stovkám průkazů.



Pokud si všichni, kterým končí platnost řidičáků v říjnu, nechají vyřízení nového průkazu na poslední chvíli, budou muset úředníci každý úřední den nabrat jen v této mimořádné vlně výměn okolo padesáti žádostí. V průměru je to měsíčně až 500 řidičáků.