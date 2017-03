The F.A.C.T. v Markvarticích převálcovali konkurenci. Porota byla nadšená!

Markvartice, Most – Přijeli, zatancovali, posbírali ceny a jeli domů. Takhle se válcuje konkurence! Tanečníci z mostecké skupiny The F.A.C.T. v minulých dnech doslova řádili v Markvarticích. Tancovali v kategoriích Děti, Junioři a Dospělí a vše ve velkých formacích street dancu.

dnes 12:37 SDÍLEJ:

Mostečtí The F.A.C.T. jsou zárukou kvality. V Markvarticích už to vědí.Foto: The F.A.C.T.

„Jako první přišly na řadu děti a pod vedením Aleny Karlovské suverénně převálcovaly všech deset dalších tanečních škol a nutno podotknout, že byly nejmladší. Jako další byla na řadě kategorie Juniorů, kde jsme měli dvojí zastoupení. Junioři A obsadili první místo a Junioři B pod vedením Kateřiny Kučerové 3. místo. V Hlavní kategorii naši tanečníci pod vedením Matěje Skopaře obsadili 1. místo," informoval manažer The F.A.C.T. Michal Kaplan. V soutěži se také vyhlašovala nejlepší choreografie celého klání a porota si vyžádala opakování vystoupení mosteckých Juniorů A, kteří všem vzali dech a zaslouženě si odnesli i tuto cenu pro absolutního vítěze. O choreografii se postarala Alena Karlovská.

Autor: Václav Veverka