Svatebčany vezl na obřad traktor. Ano si řekli v sadu

Most /FOTOGALERIE/ – Na venkovském okraji Mostu byla svatba, kde se sedělo na seně.

Traktorista, slavnostně oblečený jako číšník v Puppu, nastartuje červený traktůrek s opentlovanou lavičkou na předním zvedáku. Když přijede ke stáji, na lavičku se posadí 52letá nevěsta, prodavačka sýrů Zděnka Haufová, a 65letý ženich, pracující důchodce Pavel Weber. Za chvíli se nohy obou Mostečanů přestanou dotýkat prašné cesty a na traktůrku vyrážejí na konec ovocného sadu, kde si snoubenci řeknou ano a budou Weberovi.

„Je to úžasné!“ prohlásí za jízdy nevěsta a ženich se spokojeně usmívá. Vlevo míjejí odpočívající koně, vpravo broskvoně pěstované v biokvalitě, vzadu na kopečku jim mává barokní kostel, vpředu na palouku tleskají svatebčané, kteří v obřadním místě u brány ze slunečnic sedí na seně pokrytém bílou látkou. Na hromádce stébel čekají i snubní prsteny.

„Chtěli jsme něco zvláštního, být venku a v pěkném prostředí,“ říká ženich a nepřestává držet nevěstu za ruku. Tady, v Jezdeckém klubu Splněný sen v mosteckém Vtelně, si svůj sen splnili. Pod širým nebem mají obřad i hostinu. Nepatří mezi koňáky, ale mají koně rádi a ve venkovském prostředí jsou šťastnější než v restauraci.

„No není to nádhera?!“ zvolá nadšená majitelka klubu Dita Weberová, která se svým týmem vše vyzdobila. Shoda příjmení je opravdu náhodná, nejsou příbuzní, ale zní to hezky, malá rodinná svatba Weberů u Weberů. Počasí vyšlo, po obřadu vypukne zábava.

„Bude to hezká svatba,“ říká před proslovem obřadník města Karel Novotný. Dnes má svateb víc. Začal ráno a skončí večer. Na obřady mimo radniční síň si už zvykl. Oddává hlavně na hradě Hněvín, v děkanském kostele a sem tam i na zahradách.

Svatebčané si vybírají prostředí, kde se cítí dobře. Například v srpnu si dva fanoušci litvínovského hokeje vybrali zimní stadion jako kulisu svatebních fotek. „Je to náš druhý domov,“ řekli Deníku Eliška a Vratislav Bílkovi. V Litvínově má město oficiální obřadní síně hned dvě, ta hlavní je od loňska v Zámku Valdštejnů. Svatebčané si ji oblíbili díky noblesnímu prostředí. Brát se ale mohou i na radnici.

V Mostě k uzavírání manželství slouží obvykle obřadní síň magistrátu. Za svatební obřad na jiném místě se platí jeden tisíc korun. Za využití cizích prostor musejí svatebčané počítat ještě s platbou vlastníkovi, kterou město nemůže ovlivnit. Matriční úřad pouze posuzuje, zda je takové místo pro obřad vhodné.

V Mostě budou svatby ještě 23. září, 7. a 21. října, 11. a 25. listopadu a 16. prosince. V radniční obřadní síni se oddává vždy v sobotu od 8 do 15 hodin. Kdo chce uzavřít manželství mimo radnicí stanovený den a čas, musí za to zaplatit. Zpravidla to stojí pět tisíc korun. Dvojnásobek se platí za obřad ve svátek, v neděli a na Silvestra.

Kdo v Mostě může oddávat: Jan Paparega, Marek Hrvol, Markéta Stará, Hana Aulická Jírovcová, Vendulka Balášová, Radek Belej, Jiří Nedvěd, Blanka Nešporová, Karel Novotný, Jan Schiller, Arnošt Ševčík, Jiří Turis, Vlastimil Vozka a Jana Zudová.