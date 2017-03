Čeští studenti vyrazí za oceán, přípravy vrcholí

Litvínov - Dvouměsíční výměnný pobyt amerických studentek v České republice končí. V pondělí letí domů. Na cestu se spolu s nimi vydají i tři žáci Scholy Humanitas. V zahraničí rovněž stráví dva měsíce.

Jakub, Madeline, Olga, Abigail a Dominik (zleva)Foto: Deník/Alena Herzánová

Uteklo to jako voda. Tak se o pobytu studentek Abigail, Madeline a Elli vyjadřují všichni - včetně jich samotných. Jejich čas v Litvínově byl nabitý programem, o který se staralo celkem šest hostitelských rodin i škola. "Mezi mé oblíbené aktivity patřil bowling. Byla to opravdu velká zábava," svěřila se Abigail. Dívky dále navštívily spoustu míst po celé České republice - viděly velká města, historické památky i naši přírodu. Zapojily se do běžného života českých domácností, poznaly zvyky českých rodin a samozřejmě navázaly nová přátelství. Nějaký čas strávily i na internátu Scholy Humanitas a tuto zkušenost si rovněž pochvalují.

Překvapilo potřásání rukou

"Zdálo se mi, že lidé byli trochu nervózní, když s námi měli mluvit. Když jsme se pak ale potkávali během společných jídel na internátě a trávili spolu více času, najednou jsme si povídali pořád," popsala Abigail. Madeline v Čechách dokonce oslavila narozeniny. "Oslava byla skvělá. Dostala jsem květiny, nějaké dárky od přátel a dort. Taky jsem měla možnost poznat jednu z vašich narozeninových tradic, která je jiná než u nás - je to potřásání rukou při blahopřání. Když to někdo udělal poprvé, byla jsem z toho překvapená. Postupně mi to ale přišlo velice milé," řekla.

Dívky se jako rodilé mluvčí staly zásadní součástí hodin angličtiny, kde pomáhaly ostatním. Spolupráce přitom probíhala na jedničku, chválí si ji i ředitel školy Ladislav Turbák. "Trojici Američanek jsme využili jako pomocnou sílu pro všechny ročníky. Pro naše žáky je to neocenitelná zkušenost. Navíc jsem sledoval zvýšení jejich motivace k učení cizích jazyků, protože zejména ti mladší vidí, že možnost vycestovat do zahraničí je reálná a musí na ni být dobře připraveni," řekl Turbák. Dodal, že se mu líbilo, že se žáci nestyděli a s americkými hosty komunikovali. Mnohokrát je potkával na chodbě po vyučování, jak si povídají.

Děvčata se zúčastnila i školních akcí, nejzajímavější pro ně byla návštěva maturitního plesu. "Celá výměna proběhla hladce. Nedošlo k žádnému onemocnění ani úrazu, vše proběhlo tak jak mělo, dle plánu," shrnul Turbák.

Tři studenti míří do Bostonu

Tři čeští studenti letí do Spojených států amerických poprvé. Čeká je několikahodinový let s přestupem na Islandu, cílovou stanicí se pro ně stane město Boston. Tam si je po přistání vyzvednou rodiny, které se o ně budou v následujících týdnech starat. Jakub, Dominik i Olga se nové zkušenosti neobávají, těší se na nové zážitky.

"Jsem zvědavá na výlety, o kterých jsme už trochu mluvili. Kromě Nové Anglie bychom se měli na týden podívat také do Arizony a jet na výlet do Grand Canyonu. Všichni se těšíme na poznávání tamní přírody i na setkání s místními lidmi," řekla Deníku studentka Olga. Jediné, z čeho mají žáci trochu obavy, jsou přísnější kontroly a pohovor s imigračním úředníkem. Věří ale, že přítomnost jejich amerických kamarádek jim celou situaci usnadní a pomůže jim.

Osm týdnů za oceánem

Během osmi týdnů, které za oceánem stráví, budou navštěvovat školu Tamworth Community School (TCS) v New Hampshiru. Hlavním cílem pro ně bude, aby si ještě více zlepšili své jazykové schopnosti. Po celou dobu pobytu budou ve spojení se svou domovskou školou.

Letos se projektu mezi českou Scholou Humanitas a americkou TCS zúčastní ještě další tři studenti. Ti odcestují až po skončení školního roku, jelikož jsou v maturitním ročníku. Starat se o ně bude stejná trojice dívek jako u první výpravy.