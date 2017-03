V popelnici byly lahve plné použitých stříkaček

Mostecko - Nebezpečné věci se podařilo zachytit v třídírně odpadu. Do běžných kontejnerů přitom rozhodně nepatří.

Injekční stříkačky. Ilustrační fotografie.Foto: archiv Deníku

Na třídící lince ve společnosti Celio, kde končí odpady z Mostecka, našli zaměstnanci mezi běžným smetím tři pet lahve s použitými injekčními stříkačkami od léku Fraxiparine. Na případ upozornila mostecká radnice.

Tento druh odpadu je přitom nebezpečný, pacienti by ho měli odevzdávat ve zdravotnických zařízeních či lékárnách. Městský sběrný dvůr na to nemá povolení. Nález stříkaček lze hlásit na linku 156 Městské policie Most.