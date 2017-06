Strážníci převzali ocenění za dlouholetou službu

Litvínov - Hned čtyři lidé strávili v uniformě litvínovského strážníka pětadvacet let.

Den bezpečnostních a záchranných složek v LitvínověFoto: Deník/Alena Herzánová

Po skončení oslav 25. výroční vzniku litvínovské městské policie, které se uskutečnily v pátek 26. května, se děkovalo a oceňovalo. Ocenění převzali strážníci, kteří jsou ve službě 15, 20 a 25 let. Čtvrtstoletí v uniformě strávili Josef Havlík, Zdeněk Urban, Radka Bártková a Renáta Brabcová. Miroslav Mojžíš slouží už 20 let. Ocenění za 15 let služby dostali Olga Sinkulová, Ladislav Strkáč, Ondřej Pelikán, Jiří Brtek a civilní zaměstnanec Jan Novák.

Velitel Městské policie Litvínov Zdeněk Urban pak poděkoval všem subjektům, se kterými strážníci spolupracují, a všem složkám Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, které se podílely na společném cvičení v rámci oslav.