V obytném domě ve Stovce má vzniknout herna. Mostečané s tím nesouhlasí

Most - Radnice v Mostě možná koupí od starosty nábytek ve Stovce, aby nesloužil hazardu.

Místo prodejny s nábytkem v mostecké obytné zóně Stovka má vzniknou herna. Foto: Deník/Martin Vokurka

Jako by ji bodla vosa. „Ježiš marjá! Jen ne hernu!" vykřikne vyděšená seniorka v mostecké Stovce. Deník tam oslovil přes dvacet lidí, zda by v sociálně vyloučené lokalitě chtěli další hernu. Téměř všichni řekli ne, jen dvěma by to bylo jedno.

Herna má být v obytném bloku 92 místo prodejny nábytku. Vlastník chce za prostory 1,9 milionu korun. Zájemce ještě loni požádal ministerstvo financí, aby hernu povolil. Čeká se na verdikt. Město Most s hernou nesouhlasí a uvažuje, že prodejnu koupí a udělá z ní služebnu městské policie. „Vlastník se nebrání dialogu," řekl primátor Jan Paparega. „S městem jsem v jednání," potvrdil Jan Zálešák, jednatel firmy Euroza, které prodejna patří.

Podnikatel i politik

Jan Zálešák má dilema. Je to i komunální politik, starosta obce Želenice. Řekl, že z lidského hlediska by ve Stovce raději viděl služebnu strážníků, ale jako podnikatel musí hájit zájmy firmy. Podle něj k této situaci nemuselo dojít, kdyby stát zabránil bujení vyloučených lokalit. Ty brzdí rozvoj měst a místní ekonomiku.

Radnice najme znalce, aby prostory ocenil a dá Zálešákovi svou nabídku. Pokud ji přijme, půjde návrh na odkup prodejny do městské rady ke schválení.

Čtěte také: Tři muži nabídli výherci ženu, on odmítl. Tak ho na třídě Budovatelů přepadli

Policie by z další herny nadšena nebyla. „Jsou kriminogenním faktorem," uvedla mluvčí policie Ludmila Světláková. V problémových sídlištích zvyšují riziko krádeží i násilností.

Místní: užitečnější by byl krámek

"Já bych všechny herny zrušila, ožebračují národ. Byla by blbost, kdyby tu vznikla další. Už teď je tu bordel. Užitečnější by byl nějaký krámek," řekla jedna z obyvatelek Stovky. S ostatními oslovenými ženami se obává, že hazard přitáhne k domům další problémové osoby. "Těch je tu dost i bez herny," sdělily ženy.

"Most je malé město, stačily by mu dvě herny někde na Resslu," řekl starší Mostečan. "Mně by tu herna nevadila. Odváděla by daně a i město by z ní něco mělo," uvedl jiný obyvatel Stovky.

Rozhodne ještě ministerstvo

Blok 92 je na třídě Budovatelů. Tato oblast není na seznamu ulic, kde jsou herny vyhláškou zakázány. Od 1. ledna rozhoduje o hernách podle nového zákona radnice, která chystá novou regulaci hazardu v Mostě. Žádost o povolení herny v bloku 92 je podle primátora poslední v Mostě, o které rozhoduje ještě podle starého zákona ministerstvo financí. To loni povolilo na třídě Budovatelů kasino u Prioru, protože splnilo všechny podmínky a vyhláška to umožnila.

Připomeňte si: Babiš komentoval kasino na zastávce MHD v Mostě, radnice změní vyhlášku

Stovkou se označuje obytná zóna ve starší části Mostu, která se táhne podél tramvajové trati na třídě Budovatelů od zimního stadionu k parčíku s fontánou naproti Prioru. Zóna je od roku 2006 sociálně vyloučenou lokalitou kvůli početné romské komunitě, která se začala stěhovat do pronajímaných bytů. Název Stovka je odvozen od okrajového bloku 100, kde vznikly první problémy s občanským soužitím. Preventivní i stavební projekty na zlepšení situace stály již desítky milionů korun, velkou část zaplatila EU.