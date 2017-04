Před třiceti lety zmizelo město Most. Konec nastal na apríla, ale vtip to nebyl

Most - Zítra si Most připomíná 30 let od ukončení likvidace starého města kvůli uhlí.

Starý Most mizel před očima přes dvacet let. Lidé z něj odcházeli postupně. Foto: archiv Deníku

V sobotu 1. dubna si Most připomíná 30 let od ukončení likvidace starého města kvůli uhlí.

Když jsme v 80. letech minulého století jezdili tramvají kolem Hněvína, sledovali jsme přes obří šachtu zánik posledních zbytků starého Mostu. Na apríla 1987 demolice skončily a s nimi i přítomnost jednoho starobylého města. Dnes je ve vyuhleném kráteru jezero, které se má možná již v příštím roce zpřístupnit veřejnosti. Budeme plavat nad zmizelými náměstími.

Je to stále v nás

Když Ludmila Klimplová, kastelánka přesunutého kostela, stoupá po schodech chrámové věže a míjí velké fotografie starého Mostu vystavené na zdech, přepadne ji zvláštní pocit. Vrací se v duchu zpět, do uliček a parků, k můstkům přes řeku Bělu. „Není to nostalgie, ale spíš závist, že jiná města mají to, co my nemáme," vysvětluje kastelánka, která má i teď město-jezero na dosah ruky. Kostel je jako maják. Ukazuje lidem cestu: Tady stála vaše historie.

„Dnes by to bylo úžasné město," říká mostecký rodák, patriot a chirurg František Rybář. Všude jinde se prastará centra měst renovují, jen Most nemá co obnovovat, snad jen secesní kasárna a Zahražany, opomíjená torza starého města.

Archeolog Jan Klápště pracoval na výzkumu města dvanáct let. Byla to bizarní éra. Město založené kolem roku 1230 stále žilo, ale zároveň ho polykaly bagry a výbušniny. „Po této zkušenosti by měla být nepřijatelná jakákoliv úvaha o další likvidaci sídel," řekl v roce 2014 přední odborník na archeologii středověku během rozhovoru pro Deník.

Vzestup, pád a nový začátekV poválečných letech zaniklo kvůli těžbě uhlí na severu Čech přes 80 obcí, nejvýznamnější byl starý Most, o kterém bylo v březnu 1964 rozhodnuto, že musí ustoupit milionům tun uhlí. Zachovaly se jen přemístěný kostel s okolím, hrad Hněvín a čtvrť Zahražany. Demolice města definitivně skončila před 30 lety, 1. dubna 1987.



Velké zásoby uhlí byly objeveny již v 18. století, v 19. století byla do města přivedena železnice, postaveny byly cukrovar, porcelánka, ocelárna, pivovar či muzeum. Počet obyvatel se prudce zvýšil. Na začátku komunistické éry v roce 1948 jich bylo 45 tisíc. Město mělo sevřené centrum s mnoha gotickými stavbami. Dnes by se mohlo významem památek směle měřit s jakoukoli památkovou rezervací v ČR.



V roce 1981 například proběhla demolice budovy divadla z roku 1911 a v roce 1972 se poroučel místní pivovar (založen v roce 1470). Už koncem 60. let vzal za své i mostecký hřbitov z roku 1853 a v letech 1974-1975 proběhla demolice Oceláren 1. máje, které byly otevřeny v únoru 1914. Prakticky současně se začalo budovat nové město včetně centra. Podle odhadů se z ekonomického hlediska likvidace starého Mostu vyplatila, protože přinesla téměř tři miliardy Kčs zisku. Těžba v pilíři města byla ukončena na přelomu let 1990-1991.

