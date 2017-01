„Starý Most by byl dnes úžasný," řekl mostecký chirurg František Rybář

Most - Mostecký rodák vyprávěl v plném sále o své knize, o městě i o zdravotnictví.

Starý Most na obrazu.Foto: archiv DENÍKU

Vítaly ho potlesk a prohlášení pořadatelů, že pokud může být někdo označen za Mostečáka, tak právě on. Chirurg František Rybář hovořil v mostecké knihovně o životě, městě, své praxi a o své první knize Střiženo z času, kterou psal dva roky.

„Nejsou to dějiny mého života," řekl. Podle něj je to výpověď o době, ve které žil a studoval. Postavy, s jejichž charaktery si hrál, jsou místní a skutečné. Kniha o Mostě a o lidech, která vyšla v řádu stovek kusů, je také holdem mosteckým chirurgům, například bývalému primáři Františku Krtičkovi či Františku Španingerovi.

O ŽIVOTĚ V MOSTĚ. Mostecký rodák a patriot František Rybář odpovídá na dotazy při talk show ZnáMost v mostecké městské knihovně. Její ředitel a moderátor Tomáš Ondrášek zná chirurga už od dob studií, oba chodili na mostecké gymnázium. Foto: Deník

Rybář se také svěřil, že nejraději má v Mostě Zahražany, a nelíbí se mu Sedmistovky. Je mu líto zbourání starého Mostu. „Dnes by to bylo úžasné město," uvedl. V ČR se starobylá centra renovují, jen Most nemá žádná.

Chirurg obdržel před besedou první med od včel, které mají úly na střeše knihovny. Med se stáčel loni - více v článku Most má po New Yorku, Paříži, Londýnu a Praze první med ze střechy.

Rybář hovořil i o zdravotnictví. Za problém považuje odchod zdravotních sester za lepším. Svěřil se také, že už 13 let nekouří, že má rád válečné filmy a romány Johna Irvinga. Mezi jeho koníčky patří i chalupa a focení.

Knihu Střiženo z času už asi neseženete, ale knihovna má tři výtisky, které půjčuje svým čtenářům.