Starostové ze severu Čech mají obavu z provozu letecké záchranky

Ústecký kraj - Starostové měst a obcí Ústeckého kraje vyjádřili obavu ze zajištění letecké záchranné služby (LZS). Od 1. ledna nebude mít vrtulník stanoviště v Ústeckém kraji. Do regionu bude létat policejní vrtulník z Prahy, Šluknovsko obstará provozovatel z Libereckého kraje a západ Ústeckého kraje provozovatel z Plzeňského kraje. Na hejtmana Ústeckého kraje se obrátilo se svou obavou 43 starostů.

Záchrana dítěte v Mostě. Foto: DENÍK/ilustrační foto Martin Vokurka

"Nás zaráží to, že se má létat z Prahy do Ústí pomoci občanům. Ta vzdálenost je veliká a rozhodují minuty. Ti (záchranáři), kteří tu jsou nyní, znají dobře terén, Pražáci se to musí učit," řekl starosta Dolních Zálezel na Ústecku Miroslav Suchý. Obavy starostů sdílí podle hejtmana Oldřicha Bubeníčka (KSČM) také Ústecký kraj.

Problémy vznikly kvůli soutěži na provozovatele LZS v Ústeckém kraji. Ministerstvo nemohlo uzavřít smlouvu s vítěznou firmou, protože tendr u antimonopolního úřadu napadla konkurenční společnost. Následně rozhodnutí o vítězi ministerstvo zrušilo a rozhodlo o vytvoření nové komise, která vítěznou firmu vybere. Muselo se proto najít náhradní řešení, jak Ústecký kraj na počátku roku obsloužit. Vedení ministerstva se dohodlo s policií, že minimálně v lednu bude služba zajišťována z Prahy. Nyní létají vrtulníky z Prahy do Ústeckého kraje v nočních hodinách.

Obavy ze zajištění letecké záchranky už vyjádřil Středočeský kraj. Ministerstvo zdravotnictví minulý týden obavy odmítlo. "Vyvolávání jakýchkoliv pochybností o zajištění provozu LZS šířením poplašných zpráv považuje ministerstvo zdravotnictví za nešťastné. Letecká záchranná služba bude od 1. ledna 2017 plnohodnotně zajištěna v celé republice," řekla mluvčí ministerstva Štěpánka Čechová.

Policejní vrtulník z Ruzyně by měl pokrýt zásadní část Ústeckého kraje. "Šluknovsko nouzově pokryje vrtulník, který má základnu v Liberci. Podbořansko a část Chomutovska by pokryli zase vojáci, kteří lítají s vrtulníkem z Plzně," uvedl Bubeníček. Dodal, že kraj byl dlouho přesvědčován, že se vše do konce letošního roku vyřeší. "Je nyní otázka, kdy se podaří někoho vybrat, zda se zase někdo neodvolá," uvedl hejtman. "Věřím, že si uvědomí na ministerstvu (zdravotnictví), že je nutné situaci urychleně řešit," řekl Bubeníček. Vrtulník v Ústeckém kraji má ročně zhruba 540 zásahů. "Ministerstvo zdravotnictví musí urychleně jednat," dodal hejtman.