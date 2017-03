Kluci poprvé soutěžili o nejlepší chlebíček a hned zvítězili

Most - Klasika se sýrem, salámem a ovocem porotu oslovila.

Šestnáctiletý Tomáš Marhoul z Černic a sedmnáctiletý Jan Polívka z Mostu vyhráli v Děčíně týmovou studentskou soutěž Gastro Labe v kategorii Obložený chlebíček.

Klání v obchodním centru před zraky veřejnosti se účastnilo dvacet dvojic. Vítězné žáky 1. ročníku tříletého oboru kuchař Střední odborné školy gastronomie a služeb Most porota ocenila za chutnou klasiku se sýrem, salámem a ovocem. „Byly to úplně obyčejné chlebíčky, nijak jsme to nehrotili," řekli mladí kuchaři Deníku. Byla to jejich první soutěž. A už ví, že nebude poslední.