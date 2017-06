Sochu v parku u sportovní haly poškodili sprejeři. Pomalovali i květináče

Brná, Litvínov – To, na co jiní kanonýři čekají půl sezony nebo celou, stihl hráč Brné Miloš Gibala v jediném zápase. Nastřílet devět branek v krajském přeboru. Povedlo se mu to do sítě oslabeného Litvínova, který v posledním zápase sezony vyfasoval v Brné sedmnáct gólů. Už po pěti minutách to bylo 4:0. Jedinou branku hostů dal Tomáš Bohata.