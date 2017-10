Slavné vojsko z hlíny uvidí tisíce lidí. Už čeká v mosteckém muzeu

Most /ANKETA/ – Čtvrt roku potrvá v Mostě ojedinělá válečná výstava z Číny. Na suvenýry se mají stát fronty.

Přes deset tisíc návštěvníků očekávají pořadatelé putovní výstavy Terakotová armáda v Oblastním muzeu v Mostě. Jedinou expozici v Ústeckém kraji otevřou v sobotu 7. října. Věrná kopie části čínského hliněného vojska ze starověké hrobky císaře Čchin Š'-chuang-ti bude k vidění do 7. ledna. Každodenní prohlídka se základním vstupným 150 korun potrvá zhruba hodinu a půl. Vzniká pořadník pro školy.

„Chceme veřejnosti představit čínskou historii a ukázat, že Čína nejsou jen rudé hvězdy,“ řekl Martin Burda ze společnosti Govin, která pomáhá českým firmám při vstupu na asijské trhy. Společnost představí v Mostě sedm desítek soch vojáků a koní v životní velikosti, zbraně a repliku bojového vozu. Sochy jsou vytvořené z hlíny terakoty v certifikované manufaktuře ve městě Si-an poblíž hrobky. Exponáty, kterých u světoznámé a přísně střežené archeologické památky vyrobí ročně jen dvě stě, jsou duté, ale těžké. Voják váží až dvě stě kilogramů, kůň šest set. Hodnotu kopií, které hlídají kamery a personál, pořadatelé nezveřejnili. „Bude to pohled na několik luxusních mercedesů,“ sdělil Burda. Výstava je podle něj ojedinělá v celé střední Evropě. Postupně má objet Českou republiku, dále Slovensko, Rakousko, Švýcarsko, Polsko a Rusko. Dosud byla jen v Olomouci, Zlíně a Karlových Varech.

Most je čtvrtou zastávkou. Vybrali ho kvůli nejvhodnější výstavní ploše v regionu. Ústecký kraj akci podpořil půl milionem korun. „Neváhali jsme ani minutu,“ uvedla krajská radní Jitka Sachetová.

Vyprodaný bude zřejmě i stánek s malými hliněnými soškami a dalšími upomínkovými předměty. Muzeum to zažilo při letošní výstavě o Egyptu. „Tehdy byl zájem o suvenýry enormní,“ sdělil ředitel muzea Michal Soukup.

Na novou výstavu se chystají také školy z Mostecka. Muzeum jim nabízí zvláštní program ve všední dny od 8 do 12 hodin. Do pořadníku se mají hlásit i školy z okolních okresů.

Součástí výstavy je promítání dokumentu o této památce UNESCO a fotokoutek, kde se lze vyfotit s terakotovým vojákem. Na ostatní se nebude smět sahat. Atmosféru při procházení mezi exponáty navodí čínská hudba. Každou středu a sobotu budou komentované prohlídky. Návštěvníkům nabídnou také mobilní průvodce ve světových jazycích i v češtině. Příští rok uvidí expozici Ostrava.

Kdy na výstavu a za kolik



Otevírací doba výstavy:

Pondělí až pátek od 11 do 18 hodin

Sobota, neděle a státní svátky od 10 do 18 hodin

Výstava bude uzavřena pouze 24. 12., 31. 12. a 1. 1.



Vstupné:

Základní vstupné: 150 Kč

Zlevněné vstupné: 120 Kč (důchodci 65+, studenti 15+)

Děti 6-15 let; ZTP : 60 Kč

Rodinné vstupné: 350 Kč (2x dospělý až 4x děti do 15 let)

Organizované skupiny od 15 lidí: 90 Kč / osoba

Terakotová armáda



První čínský císař Čchin Š'-chuang-ti v roce 221 př.n.l. sjednotil Čínu a ukončil období chaosu mezi čínskými státy. Ještě během jeho života začali jeho poddaní stavět masivní pohřebiště, střežené obrovskou armádou z vypálené hlíny – terakoty. Osm tisíc vojáků v životní velikosti ho mělo chránit a pomoci mu udržet si sílu i v posmrtném životě. Toto pohřebiště bylo největším svého druhu na světě a někdy bývá označováno jako osmý div světa.



Výstava má záštitu hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a vládní agentury CzechTourism. Organizátorem výstavy je Oblastní muzeum v Mostě, poskytovatelem exponátů je společnost Govin.