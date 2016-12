Školáci z Mostu kreslí obrázky pro děti bojující s rakovinou

Most - Letos již počtvrté v předvánočním čase dorazily za dětskými onkologickými pacienty do nemocnice v pražském Motole veselé obrázky od dětí z 18. ZŠ v Mostě.

Žáci z 18.základní školy v Mostě již počtvrté namalovaly obrázky dětem nemocným rakovinou do pražské nemocnice v Motole.Foto: Magdaléna Hejtmánková

Pět desítek žáků školy namalovalo pod vedení učitelek Jaroslavy Stejskalové a Radky Jestřábkové obrázky pro děti nemocné rakovinou.

„Hlavně žáci malovaly obrázky takové, aby byly veselé a co nejvíce barevné. Takové ty pro potěšení duše, aby vykouzlily úsměv na tváři, což je pro nemocné velice důležité," prozradila Mosteckému deníku Magdaléna Hejtmánková, další z kantorek, které se na tomto projektu již čtvrtým rokem podílejí.

Letos malovaly žáci ze tříd 4. A a 4. C. Hejtmánková pak jela do Prahy obrázky předat. „Nemocné děti mají z obrázků opravdu neskutečnou radost. Vždy je velmi potěší. Fotky krásných obrázků zasíláme také nadaci Dobrý anděl," doplnila Hejtmánková s tím, že v nemocnici spolupracují s Marianem Pavlíčkem, herním specialistou na klinice.

„Pro naše malé pacienty je to určitě velká radost, když dostanou množství barevných a povzbuzujících obrázků. Navíc je to také určitá změna do takové té léčebné rutiny," řekl Pavlíček s tím, že se jedná s dlouhodobě léčené malé pacienty, kteří s různými přestávkami pobývají v nemocnici půl roku nebo třeba i rok. „Mě osobně dala návštěva u nemocných dětí opravdu hodně. Člověk si dost věcí v sobě přehodnotí. Dětem kreslení obrázků také dává příležitost k zamyšlení nad nemocí dětí," uzavřela Magdaléna Hejtmánková.