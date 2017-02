Skauti se zapojili do projektu Hrdinové války

Most - Skauti a skautky zmapovali příběh skauta Oldřicha Hornofa.

Oldřich HornofFoto: Skauti Most

Mostečtí skauti se zapojili do celostátního projektu, který se jmenuje Hrdinové války. Úkolem projektu je zmapovat skauty a skautky, kteří se aktivně zapojili během II. světové války do boje proti nacismu.

Mostecká jednota zmapovala příběh skauta Oldřicha Hornofa. Ten se narodil 6. 11. 1910 v Souši u Mostu. V mládí se věnoval nejen skautingu, ale i sportovním aktivitám v Souši, kde byl velice činný. Během mobilizace v roce 1938 narukoval k 33. pěšímu pluku do Chebu. Po mobilizaci se do Souše již nevrátil a byl aktivní v Nebušicích, dnešní součásti Prahy, kde se zapojil do odboje.

Díky němu se podařilo získat Nebušicím sanitní vůz. Na podzim 1942 jej zatklo gestapo a 28. 4. 1944 byl popraven v Drážďanech.

Stránky projektu s desítkami příběhů najdete na www.hrdinovevalky.cz.