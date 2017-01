Seznam plesů: Podívejte se, jaké bály budou v mosteckém Repre

Most - V Mostě začíná plesová sezóna 2017. Vrchol bude v březnu, kdy městský kulturní dům hostí taneční zábavy Ústeckého kraje a horníků.

Ples v Repre, rok 2015. Foto: DENÍK/Martin Vokurka

Pátek 6. ledna

Maturitní ples: Střední škola diplomacie a veřejné správy

Pátek 13. ledna

Maturitní ples: Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání

Pátek 20. ledna

Maturitní ples: VOŠ, OA/SZŠ

Pátek 27. ledna

Maturitní ples: VOŠ, OA/SZŠ

Pátek 3. února

Maturitní ples: Střední škola podnikatelská

Sobota 4. února

Maturitní ples: Střední škola technická

Pátek 10. února

Maturitní ples: Gymnázium Litvínov

Sobota 11. února

Maturitní ples: Gymnázium Most

Pátek 17. února

Maturitní ples: Střední průmyslová škola Most

Sobota 18. února

Reprezentační ples města Mostu

Pátek 10. března

Maturitní ples: Gymnázium Most

Sobota 11. března

Reprezentační ples: Vršanská uhelná

Sobota 25. března

Reprezentační ples: Ústecký kraj

Zdroj: www.mesto-most.cz

Repre je v majetku města Most, kulturní provoz zajišťuje Městské divadlo Most, technické zázemí má na starosti Mostecká bytová, planetárium spadá pod Městskou knihovnu Most.

Připravuje se rekonstrukce objektu - více ZDE, plesy mají být ještě v roce 2018 - více ZDE.