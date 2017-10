Senioři absolvovali Týden otevřených dveří se sportem

Most - Sportovní klub seniorů má za sebou úspěšný rok existence.

Ilustrační snímek. Foto: Deník/Ludmila Korešová

Je to přesně rok, co byl založen sportovní klub seniorů v Mostě a proběhl první týden otevřených dveří s možností podívat se a vyzkoušet si otevřená sportoviště našeho města. Letos druhý ročník na mosteckých sportovištích proběhl od 2. do 6. října.

„Touto cestou bych chtěl poděkovat všem sportovním zařízením i klubům za možnost uskutečnit sportovní aktivity pro seniory v tomto týdnu zdarma, někde i za účasti trenérů či vedoucích zařízení. Jmenovitě Andree Kubínové, Tornádo Sport Most, kde si senioři zahráli squash a měli možnost prohlídky celého zařízení. Dále senioři měli možnost zhlédnout trénink Černých andělů ve sportovní hale a po té besedovali s trenérem Dávidem a hráčkami reprezentace Jeřábkovou, Škarkovou, Zachovou, Borovskou a dalšími. Areál národní házené Majakovského jsme využili k hraní tenisu, za což patří dík Pepovi Stýblovi. Poděkování patří Lukáši Krocovi ze Super Stars Most. Týden byl zakončen ve SVČ Most střelbou ze vzduchovky a air hockeyem. Škoda, že se zúčastnilo málo seniorů,“ řekl Deníku organizátor Josef Houška.