Na chodník u Rozkvětu opět padá beton, lidi se bojí úrazu

Most /FOTOGALERIE/ - „Dobrý den, tady máte čerstvou úrodu betonu z Rozkvětu." Redakce Deníku zametla chodník v centru Mostu, na který opět spadl kus obchodního střediska, a pět kilogramů materiálu donesla majiteli do kanceláře.

Kdyby macecha poslala v zimě Marušku nasbírat šutry, nemusela by bloudit a žádat o pomoc dvanáct měsíčků. Ráno by v Mostě během chvilky nasbírala čtyři pytlíky materiálu. Samovolně se uvolňuje z dlouhé zchátralé betonové plošiny v 1. podlaží střediska Rozkvět a padá na rušný městský chodník jako jablka v podzimním sadu.

Naše reportáž začala ve čtvrtek 16. února telefonátem. „Zachraňme dítě!" volal do redakce zneklidněný senior, který upozornil na suť u prodejny potravin. Bál se dalšího pádu zdiva, který by podle něj mohl zranit dítě.

„Kdyby tohle spadlo na hlavu mému synovi, byla bych hodně naštvaná," potvrdila maminka předškoláka, která procházela kolem, když Deník úlomky zametal a dával do pytlíků. Pomůcky půjčily prodavačky.

Stav občany štve

Při úklidu řada kolemjdoucích stav budovy kritizovala. „Tohle je katastrofa. Už by se s tím konečně mělo něco dělat, než se tu stane úraz," řekla rozzlobená babička. Další chodec připomněl, že budova je ze 70. let, další si postěžoval, že podnikatelé se o budovy moc nestarají a jen vybírají nájmy. Další poznamenal, že v údržbě je špatný skoro celý Most. „Tohle nám taky hodně vadí, oznámil bych to na výbor," řekl u Rozkvětu.

„Upraví se to. Teď to ale nejde, je zima," sdělil jeden ze dvou údržbářů, kteří přišli se žebříkem preventivně oťukat další nestabilní vrstvu na spodku plošiny.

Skoro pět kilogramů betonu

Deník v prodejně zvážil čerstvé ranní úlomky, měly celkem téměř 5 kg, a odnesl je do kanceláře Josefu Smolíkovi, kterému zmiňovaná část Rozkvětu patří. Uznal, že situace je už neúnosná. „Letos to musíme řešit," uvedl. Odborníci mají vymyslet komplexní úpravu, aby byl pokoj delší čas. Čeká na to i stavební úřad. „Je to záležitost, která se opakuje po každé zimě," řekl vedoucí úřadu Stanislav Franta.

Vše mohlo být vyřešeno před pěti lety. Smolík chtěl tehdy realizovat projekt na rekonstrukci Rozkvětu a rozšířit ho o pasáž s novými obchody. Radnice ale zrušila smlouvu na pozemky.

Teď chátrá i okolí Repre a po zimě je poškozena také řada městských komunikací.

