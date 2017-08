FOTO: Rozkopaný Most omezuje chodce i řidiče

Most – V Mostě přibylo stavenišť, plotů a zákazů. Opravují vodovody, zastávku MHD u Kahanu, ulici u radnice a staví most přes Bílinu.

V Mostě nastala situace, kdy se při chůzi nebo jízdě městem vyplatí víc sledovat okolí a odložit mobil. Esemeskující maminka s kočárkem ráno málem nabourala do bagru, který rozšiřoval výkop přes uzavřený chodník v ulici Moskevská, kde začíná rekonstrukce vodovodu. „Tudy nemůžete, musíte to obejít,“ ukázal bagrista směr okliky.

U protějšího bloku 409 si děti nemůžou hrát na hřišti a maminky venku nemohou věšet prádlo, protože prostranství pokryly hromady hlíny vysoké až dva metry. Rekonstrukce zkorodovaného a poruchového vodovodu skončí na podzim a doprovodí ji dílčí odstávky pitné vody i v ulicích Brněnská, U Stadionu a Bělehradská. „Kanalizace z roku 1972 je ve vyhovujícím stavu, sanaci vyžadují pouze kanalizační šachty v trase,“ sdělil Jiří Hladík, mluvčí Severočeské vodárenské společnosti.

Rušno je u Kahanu, kde město nechává rekonstruovat vytíženou autobusovou zastávku. Cestující vystupují na provizorní a obcházejí velké staveniště, které zabralo polovinu silnice a zkomplikovalo spojení s obchodní zónou. Pro 89letou Marii Menclovou, která chodí o holích, to znamená našlapovat mnohem opatrněji. Nehubuje, ale těší se na nové prostranství s betonovým nájezdem pro vozy MHD. „Bude to pro nás pohodlnější,“ říká. Někteří senioři její pozitivní náladu nesdílejí. „Vše je rozkopané. Udělat se to musí, ale je strašný to obcházet. Už nemáme mladé nohy,“ postěžovaly si dvě babičky o holi.

Ke Kahanu raději ne

Silnice podél Kahanu k Lidlu je průjezdná v jednom pruhu, v opačném směru je zavřená. Na kruháku je značka zákaz vjezdu do ulice Lipová. Také autobusy musejí lokalitu objíždět přes sídliště za Komerční bankou. Kvůli MHD se vyklidila půlka parkoviště před Mařenkou. Změny a nové značení část řidičů matou. „Dělají si tu, co chtějí. Nedávají přednost,“ vidí obyvatelka paneláku, u kterého narostl provoz.

Radnice dokonce radí, aby řidiči, pokud mohou, ke Kahanu raději nejezdili. Omezení potrvá ještě pár týdnů. Nová zastávka bude bezbariérová s lepším přístřeškem a pojme bez potíží i dva autobusy za sebou. Vše stojí zhruba tři miliony korun. Protější zastávka se letos rekonstruovat nebude, chystá se ale projektová dokumentace. Rekonstrukce by podle předpokladů radnice měla proběhnout příští rok. „Důvodem je, aby omezení pro občany nebyla najednou příliš veliká,“ sdělil Petr Dundek, z oddělení kancelář primátora a tajemníka.

V centru Mostu je mimo provoz jednosměrná silnice v ulice Radniční, která se předělává na obousměrnou. Prostranství je oplocené od radnice až ke křižovatce s ulicí Jiřího z Poděbrad. Zavřený je i průchod po chodníku od pošty k Jungle aréně.

Poblíž, na okraji parku Šibeník, hloubí telefonní operátor výkop pro nové kabely, které povedou od ulice Višňová až do centra. Pokračuje i výstavba 182 metrů dlouhého mostu přes řeku Bílinu. Část mimoúrovňové křižovatky u muzea je proto zablokovná.