Rozběhej Litvínov má za sebou úspěšný rok

Litvínov - Běžecká skupina baví, rozdává úsměvy i pomáhá.

Skupina „Rozběhej Litvínov" jede dál a nemůže se zastavit. Členská základna se rozrostla, podařilo se zprovoznit web a také zorganizovat pravidelné i větší jednorázové akce.

„Díky zájmu médií jsme se dostali do povědomí více lidí nejen v Litvínově, ale i v jeho širokém okolí. Začalo se o nás více mluvit, byli jsme více vidět," vysvětluje jeden ze zakladatelů Petr Koukal, co podle něj skupinu podpořilo. Zvýšení povědomí o jejich činnosti se odrazilo na nárůstu lidí ve skupině, ta nyní eviduje 468 členů. Zvýšil se i počet aktivních běžců. „Zpočátku nás běhávalo pět, sedm nebo později dvanáct. Teď už ale nejsou výjimkou běhy, kde nás je čtyřicet nebo i padesát," pochlubil se Koukal.

Nedělní rozcvičky

Mezi pořádané akce patří třeba Ranní rozcvičky, které se konají pravidelně každou neděli dopoledne. Účast na nich je velká. Dokonce i v zimě chodilo běhat kolem dvacítky lidí. „Báli jsme se, že zájem opadne, ale lidé pokračovali dokonce i v tuhých mrazech," okomentoval David Kunik, který stál už u zrodu myšlenky na běžeckou skupinu.

Kromě pravidelných rozcviček se daří organizovat také jednorázové větší akce. V loňském roce se konal například Mikulášský běh, který trhal rekordy v počtu účastníků. „Běh jsme přesunuli na večerní hodiny, startovali jsme v pět hodin v absolutní tmě a běželi s čelovkami. Vytvořili jsme tak z běžců svítícího hada," zavzpomínal Koukal na úspěšný večer, který byl věnovaný hlavně dětem. Ty na závěr dostaly sladkou odměnu. Večer si všichni užili i přes krutý mráz, který tehdy panoval.

Na Štědrý den pro útulek

Druhá podobná akce byla zaměřena na litvínovský psí útulek. Konala se na Štědrý den a každý účastník měl za úkol donést nějaké pamlsky a konzervy pro pejsky. „Běh byl krátký, cíl měl v útulku, kde jsme rozdali dobroty. I v tomto svátečním čase byla účast slušná a donesli jsme do útulku dost dárečků," uvedl Koukal.

Tyto akce byly určeny pro lidi z širokého okolí. Protože byly úspěšné, správci skupiny by z nich rádi udělali tradiční záležitost.

Významným posunem dopředu bylo založení webové stránky www.rozbehejlitvinov.cz. „Byl to takový dárek pro naše členy k ročním založeninám. Spustili jsme ho přesně po roce fungování skupiny. Chtěli jsme, aby k informacím o nás měli přístup i lidé, kteří nemají Facebook. Na stránce zveřejňujeme základní informace, střípky z akcí či pozvánky na budoucí setkání," uvedl Koukal. Na webu je přístupný také e-shop s propagačními předměty a videosekce, kde jsou k vidění medailonky aktivních členů. „Pro lidi je to zpestření, líbí se jim to. Navíc si to sdílí mezi sebou i mezi své kamarády, což nám pomáhá oslovit zase nové lidi," řekl o videích Koukal. Medailonky nevytvářejí pravidelně, snaží se ale dodržovat frekvenci jedno video za měsíc. „Už máme domluvených dalších patnáct zájemců z našich řad, kteří se chtějí podělit o svůj příběh. Před rokem, kdy jsme začínali, tak někteří lidé třeba uběhli kilometr a byli vyždímaní. Dnes ti samí lidé zkoušejí závody v Praze a kladou si stále vyšší cíle," řekl k tomu Kunik.

Kromě zábavy se skupina věnuje také pomoci. Dokázala to například poslední březnovou neděli, kdy uspořádala běh na podporu litvínovské Marušky Žampachové a zapojila se do sbírky krému pro děti s ichtyózou. Běhu se zúčastnilo téměř třicet lidí a na místě se vybralo šedesát krémů. Na akci byly tyto krémy rovnou předány a vyfotila se společná fotka.

Čtěte: Mladá žena z Litvínova pořádá sbírku krémů pro nemocné děti

Přestože se jim teď daří a splnili si téměř všechny své cíle, rozhodně nechtějí usnout na vavřínech. Proto už přemýšlejí do budoucna. „Rádi bychom zorganizovali půldenní běžeckou akci v Litvínově s nesoutěžní i soutěžní částí. Teď jsme ve fázi řešení a příprav. V nejbližší době také plánujeme natočit motivační náborové video," přiblížil jejich plány Koukal.