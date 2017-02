Rodiče se teď více bojí o své děti. Školáka přepadl neznámý muž

Litvínov, Údlice - Jedno město, jedna vesnice. Spojuje je strach o životy dětí.

Děti pod dohledem.Foto: DENÍK/ilustrační foto

V době, kdy celý kraj sleduje zatím neúspěšné pátrání po ústecké školačce Michaele, přichází nový neklid.

V Údlicích na Chomutovsku si rodiče hlídají své děti víc než obvykle. Neznámý řidič tam přepadl osmiletého chlapce. Naštěstí vyvázl bez zranění, rodina a celá obec jsou ale z celé události v šoku. Jiný případ, kdy neznámý muž lákal dítě do auta, momentálně řeší v Litvínově.

Základní škola v Údlicích zareagovala tak, že zprávu odvysílala školním rozhlasem a rodičům rozdala lístky s varováním ředitele školy: „Z důvodu sobotního přepadení žáka naší školy neznámým člověkem, který vystoupil z auta, poučte prosím své dítě o ostražitosti." Podobná upozornění visí i před školou.

Útočník dítě náhle nechal být

„Stalo se to o víkendu, ale rodiče se dostavili do školy v úterý a oznámili, že jejich chlapce přepadli," uvedl ředitel Jiří Chloupek. „Vyskočil prý z auta, povalil ho na zem, ale když se mu podíval do obličeje, nechal ho být. Rodiče si to vysvětlují tak, že se nejspíš zajímal o dívku." Chlapec měl bundu, jakou by na sebe mohlo vzít i děvče.

K přepadení mělo dojít podél hlavního silničního tahu vesnicí. Ačkoli rodiče nepodali trestní oznámení, do Údlic se ve středu 1. února rozjeli po četných dotazech novinářů sami policisté, aby případ prošetřili. „Máme potvrzeno, že k události došlo v sobotu odpoledne, kdy přijel neznámý muž v autě, vystoupil ven a beze slova strčil do chlapce, takže upadl do sněhu," informovala policejní mluvčí Marie Pivková. „Naštěstí nebyl zraněn. Po muži intenzivně pátráme."

Samy ani na krok

Rodiče z jinak klidné obce se teď strachují o své děti. V ulicích se snad nenajde žádné dítko, které by se procházelo samo, jedině s rodiči nebo ve skupině dalších dětí. „Pro nás to až tak problém není, protože dcerka chodí do první třídy, takže ji stejně do školy vodíme a také si ji vyzvedáváme," uvedla Barbora Dixová. „Chodívala ale s kamarádkami do obchodu na návsi pro něco dobrého a tam už ji samotnou nepustím," řekla maminka, která se s rodinou do Údlic přestěhovala teprve nedávno, protože vesnici vnímali jako klidnou a bezpečnou.

Poznatky a dojmy o případu kolují také na sociálních sítích. Sdílejí je tam rodiče, kterým přinesly informaci jejich děti ze školy, ale i učitelé a další pisatelé. „Proboha, kde to žijeme, to už je jak na Divokém západě," podivuje se tam Adriana Dragounová.

Mluví se o dalších podezřelých případech

Další upozorňují na černé auto s černými skly a řidiče silnější postavy, který se měl objevit v Březně u Chomutova. „Dítě na zastávce skoro obtěžoval nebýt kolemjdoucí paní. Poté, co ji viděl, šlápl na plyn a odjel," tlumočila zkušenost své známé Klára Šabachová. Že by došlo i k tomuto incidentu však policie nepotvrdila, nic takového neprošetřuje. Další lidé však připomněli jiný případ na Mostecku.

Před několika dny začaly nejprve mezi uživateli Facebooku kolovat informace o podezřelém člověku lákajícím děti do svého auta v ulicích Litvínova. Příspěvek měl stovky sdílení, lidé se navzájem varovali měli strach o své děti. Zároveň se ale obávali toho, aby se nejednalo o falešný poplach. Pravost informace však potvrdila policie. „Událost, ke které mělo před několika dny dojít v Litvínově, intenzivně prošetřujeme. Neznámý muž měl v odpoledních hodinách v ulici PKH lákat do svého vozidla nezletilou dívku, což se mu nepodařilo díky dívčině duchapřítomnosti," uvedla již dříve mostecká policejní mluvčí Ludmila Světláková. Aktuálně sdělila, že prozatím k případu nejsou žádné nové informace, vyšetřování však nadále probíhá.

Policie s městskými strážníky přijala v Litvínově opatření, zvýšila výkon služby, provádí výslechy osob, svědků, prověřuje a vyhodnocuje záznamy z městských kamer. Provedla i šetření v různých objektech, které se v lokalitě nachází. A prověřuje poznatky, které získala.