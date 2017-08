FOTO: Řidiči riskují jako mrtvá řidička u Obrnic. S mobilem v ruce

Most /ANKETA/ - Mnozí mladou dívku nechutně kritizovali, ale dělají to samé. Nevěnují se řízení.

Řidiči, kteří sviští po silnici I/13 z Mostu do Obrnic, připomínají dvě mladé ženy, které na rušné čtyřproudovce v červenci tragicky havarovaly při natáčení na mobil. Zdá se, že šílená jízda a smrt v přímém přenosu, kterou odsoudila celá republika, šoféry nepoučila. Úřady jim přitom chtějí povolit vyšší rychlost.

Ve středu 16. srpna, během pouhých deseti minut, od 12.27 do 12.37 hodin, Deník z mostu nad silnicí napočítal čtrnáct řidičů, kteří za jízdy telefonovali, esemeskovali nebo byli na internetu. Mezi nimi i řidiči nákladních aut. Jeden relaxoval s levou nohou na palubní desce. V autech měli spolujezdce a všichni mířili k opravené protihlukové stěně v Obrnicích, kde je pietní místo s křížem po nárazu auta s ženami, z nichž jedna nepřežila.

Zakázané používání mobilů na nejdůležitější cestě na Mostecku je běžné. Redakční průzkum v červenci došel k podobnému závěru. Je to další varovný signál pro úřady, které mají silnici připravit na zvýšení maximální rychlosti z 90 na 110 km/h.

„Pro stodesítku to není správný úsek. Řidiči tu jezdí jako hovada,“ nebere si servítky 48letý řidič Imrich z Mostu. Přiznává, že i on občas použije za jízdy mobil, ale ne při vysoké rychlosti a jen tehdy, když má důležitý hovor. „Člověk to musí občas zvednout,“ omlouvá se.

Policie by ani tohle netolerovala. „Je to nešvar. Zákon hovoří jasně. Řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení,“ upozorňuje mluvčí dopravní policie Ludmila Světláková. Policie telefonování trestá při běžných kontrolách. Pokuta je až tři tisíce korun. Ani to řidiče neodradí. „Ohrožují sebe i ostatní,“ dodává policistka.

Úsek Teplice - Bílina - Most – Chomutov je na seznamu silnic, které se mohou stát rychlostními. „Bohužel mnoho řidičů je přesvědčeno, že v této vyšší kategorii silnice už je a jezdí podstatně rychleji než současně povolených 90 kilometrů za hodinu,“ říká Jan Pechout, odborník na bezpečnost dopravy z Besipu.

Kdy se rychlost zvýší, není známo. Správce komunikace musí nechat zhotovit například delší připojovací a odbočovací pruhy. Teprve až když začátek silnice bude osazen příslušnou svislou dopravní značkou modré barvy, budou moci řidiči jet rychleji. "Pochopitelně za ideálních povětrnostních podmínek,“ dodává Pechout.

Také starostka Obrnic Drahomíra Miklošová se domnívá, že zvýšení rychlosti je třeba pečlivě připravit. Uvítala by bezpečnější odbočovací pruh do obce, aby se na krátké vzdálenosti nepletly místním do cesty tranzitní kamiony, které vjíždějí na silnici z nedaleké spojky od Prahy. „Podle mě je to problematický úsek,“ říká starostka.

Silnice I/13 patří na Mostecku k místům s vyšším počtem dopravních nehod. Loni jich tam policie zaevidovala 23. „Vědomá nekázeň všech skupin účastníků silničního provozu hraničí v některých případech až s arogancí,“ upozorňuje mostecké policejní ředitelství v letošní zprávě o bezpečnosti za rok 2016.

Dopravní policie na Mostecku řešila v červenci 83 dopravních nehod, o dvě více než loni. Zemřely dvě ženy, jedna na silnici I/15 a druhá na silnici I/13 u Obrnic. Jedenáct lidí vyvázlo s lehkým zraněním. Škody dosáhly 2,8 milionu korun. Mezi nejčastější příčiny havárií patřil nesprávný způsob jízdy, nepřiměřená rychlost a nedání přednosti v jízdě. Na silnicích I. třídy došlo k 21 kolizím. Alkohol nebyl příčinou žádné. Nejvíce nehod se odehrálo v pondělí a úterý, klid byl v neděli. Nejvíce motoristé havarovali mezi 14. a 16. hodinou.

Co se stalo v Obrnicích Dvě mladé ženy jely 6. července osobním autem z Mostu na Bílinu a natáčely se přitom na mobil. Autentické video vysílané on-line na Facebook trvá přes 40 minut a zachytilo jejich divokou jízdu i tragickou havárii. Kolem 20. hodiny na hlavní silnici I/13 u obce Obrnice na Mostecku auto s oběma ženami náhle vyjelo z jízdního pruhu a narazilo do protihlukové stěny, kde je chodník s autobusovou zastávkou.



Řidičku s těžkým zraněním transportoval do ústecké nemocnice vrtulník. Spolujezdkyni odvezla sanita. Řidička na následky zranění zemřela.



Na videu se ženy vesele baví, telefonují, poslouchají hudbu, pijí z kelímku, komentují velkou rychlost a porušování předpisů a domlouvají, co budou dělat. „Nudíme se,“ zazní v autě. Rychlost podle hlasu řidičky vzrostla před nárazem na 140 km/hod.