RegioJet už nebude ze severočeských měst zajíždět do centra Prahy

Most, Chomutov, Louny /ANKETA/ – Autobusy skončí na stanici Hradčanská v Dejvicích. Některé spoje se navíc ruší.

Autobus RegioJetFoto: Deník

Pohodlná cesta do centra Prahy se pro leckoho změní na kličkovanou v hromadné dopravě. Společnost RegioJet od září mění jízdní řád, největší změny pocítí cestující, kteří byli zvyklí vystupovat na Florenci. Autobusy tam už zajíždět nebudou, lidé si vystoupí v Dejvicích.

RegioJet tím podle svého vyjádření reaguje na složitou dopravní situaci uvnitř Prahy. „Naše spoje se při projíždění skrz centrum dostávají do dopravní špičky a do zácpy,“ říká mluvčí společnosti Aleš Ondrůj. „To vede ke zpoždění příjezdu a negativně to ovlivňuje naše zákazníky, kteří nestíhají další spoje,“ říká mluvčí.

Pro řadu cestujících ale představuje největší komplikace právě nový jízdní řád. „Pro mě je to katastrofa. Do práce dojíždím čtyřikrát týdně,“ vypráví šestadvacetiletá Tereza Hudková z Mostu. „Pracuji kousek od hlavního nádraží, z Florence je to asi patnáct minut pěšky, hezká procházka po ránu a vzpruha po práci,“ pokračuje Hudková. „Teď to pro mě znamená honičku metrem s přestupy,“ zoufá si.

Někteří zákazníci jsou navíc zklamaní i prostředím, kde budou muset nastupovat. „Při ošklivém počasí se dalo na Florenci dobře schovat, zázemí, kde se daly koupit jízdenky, kafe,“ hodnotí Chomutovanka Michaela Fremundová. „Na Hradčanské není nic, nástupiště není ani kryté,“ dodává studentka.

Cestující ale budou na zastávce moknout dál. „Prodejní kancelář na zastávce zatím neplánujeme,“ potvrzuje mluvčí Ondrůj.

Některé spoje zmizí

Změna cílové stanice ale není jediná věc, na kterou si budou muset cestující zvykat. RegioJet totiž zruší i některé ranní spoje, ty večerní budou zase odjíždět do Prahy znatelně dříve. Nejvíce to pocítí Chomutované, nový jízdní řád jim změní pět spojů. V Lounech se změny dotknou čtyř spojů. V Mostě se žádný spoj neruší.

RegioJet v minulých měsících na některých linkách zrušil svůj typický servis se stewardkami. Na trase Chomutov – Most – Louny - Praha ale budou cestující provázet stále. „Neplánujeme žádné změny, jako doposud budou zákazníky obsluhovat a rozdávat denní tisk a nápoje,“ ujišťuje Aleš Ondrůj.