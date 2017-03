O Radniční sklípek projevil zájem jediný uchazeč

Pardubice – Litvínovští hokejisté umí zabrnkat svým fanouškům na nervovou soustavu. Na ledě Pardubic Severočeši usilovali o vítězství, které by jim zajistilo čtvrté místo v tabulce a výhodný domácí start čtvrtfinále play off. To se Krušnohorcům nakonec nepodařilo.