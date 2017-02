Ptačí chřipka: Venkovská část Mostecka a Žatecka je pod dozorem

Most, Žatec, Chomutov - Úřady a chovatelé drůbeže přijímají preventivní opatření, aby mohli čelit případnému rozšíření nákazy mimo chomutovské ohnisko.

Likvidace ohniska ptačí chřipky v Bílencích na ChomutovskuFoto: HZS ÚK/Michal Hrdlička

Podnikatel Jan Virag má se svým týmem novou starost. Jeho drůbežárna v Lišnici na Mostecku, kde chová 140 tisíc kuřat, se ocitla v desetikilometrovém pásmu dozoru, který vyhlásili veterináři kolem ohniska nákazy ptačí chřipky v Bílenci na Chomutovsku. Viragův farmář teď musí být ostražitější a měl by překontrolovat již zavedená bezpečnostní opatření.

„Už v době zahájení provozu jsme počítali s tím, že mohou nastat mimořádné situace," sdělil včera Virag Deníku. Kuřata jsou v uzavřeném prostoru a dovnitř nesmějí nepovolané osoby.

Obecní úřad v Lišnici je s největší drůbežárnou na jihu okresu v kontaktu. Obec ji do pondělí zařadí na soupisku komerčních chovů, kterou veterináři zaevidují. „Je to jen preventivní opatření," řekl starosta Petr Pillár. Obyvatelé by již měli být o pásmu dozoru informováni.

Ptačí chřipka je infekční onemocnění ptáků virového původu. Vysoce patogenní forma (HPAI) může být výjimečně přenosná na člověka, nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými desinfekčními přípravky.

S novou situací se včera seznamovali i v obci Malé Březno u Mostu, které je také v pásmu dozoru a kterého se týká nařízení státní veterinární správy. Ta vyžaduje například zajištění kontejnerů k dočasnému uložení uhynulých ptáků, pokud k úhynu dojde. „Budeme to řešit v rámci našich možností" sdělil starosta František Štrébl.

V pásmu dozoru se ocitla také obec Žiželice na Žatecku se spádovými vesničkami Stroupeč a Přívlaky. „Lidem jsme to sdělili pomocí našeho SMS informačního systému a vyvěsili jsme letáčky. Lidé, kteří chovají drůbež, o nebezpečí nákazy vědí. Máme tady jen drobné chovatele, kteří mají na zahrádkách pár slepic nebo kachen. Někteří už je pro jistotu zavřeli do kurníků," sdělila Květa Panská, administrativní pracovnice Obecního úřadu v Žiželicích.

V pásmu dozoru se nařizuje například zákaz vývozu drůbeže bez souhlasu krajské veterinární správy, zákaz pořádání výstav a povinnost sledovat zdravotní stav drůbeže.

O prvním výskytu ptačí chřipky v Ústeckém kraji by se mělo mimo jiné diskutovat v pátek v Mostě, kde se setkají na neformální schůzce hejtman, ředitel krajské veterinární správy, zástupci agrární komory a zemědělci.

O nákaze v kraji informují na svých webech i města Most a Litvínov a Ekologické centrum Most.

Drůbežárna na Chomutovsku odmítá spekulace

Na sociálních sítích se začaly množit dotazy uživatelů, kde vyjadřují obavy nad produkcí největší drůbežářské firmy v okrese Vaigl a syn. Podnik se sice nachází v pásmu dozoru, nařízená preventivní opatření ale chod firmy nijak významně neovlivňují.

„My máme opatření nastavená po celý rok, máme modernizované haly, speciálně upravované podlahy a drůbež nepřijde vůbec do kontaktu s venkovním ptactvem. Co se týče krmení a steliva, to je přechováváno opět tak, aby s venkovním prostředím a dalšími zvířaty nepřišlo do styku," ubezpečuje veřejnost jednatel firmy Roman Vaigl. „Jsme neustále v kontaktu s veterináři a ubezpečuji veřejnost, že děláme maximum."

Jednatel zároveň odmítá spekulace internetových diskutérů, podle kterých dojde, z důvodů vyšších nákladů na ochranu závodu, ke zdražení masa. „Není k tomu žádný důvod, jak už jsem řekl, pro nás jsou opatření celoročním standardem," uzavírá Vaigl.

Co se děje v ohnisku nákazy? Chovatelům spadl kámen ze srdce

Text informačního letáku z webu města Litvínov:

Při nálezu hromadného úhynu volně žijícího ptactva informujte místně příslušnou Krajskou veterinární správu (tel. 720 995 202), nejbližšího soukromého veterináře nebo Policii ČR.

Vyvarujte se styku s nemocnými nebo mrtvými ptáky a upozorněte děti, aby se takových ptáků nedotýkaly. Nevpouštějte ptáky do svého obydlí. Dodržujte zásady osobní hygieny, myjte si pravidelně ruce mýdlem, obzvláště před jídlem. Pozornost věnujte hygieně při vaření.

Zajistěte ochranu domácích miláčků – psů,koček, apod. – zabraňte jim v kontaktu s uhynulými nebo nemocnými ptáky. Nenavštěvujte např. místní trhy s drůbeží.

Neobávejte se konzumace drůbežího masa a drůbežích výrobků. Drůbeží maso a vejce důkladně tepelně opracujte (vařením, pečením,

apod), virus je zničen při teplotě 70°C v jádře potraviny, a to již za jednu sekundu.

Praktické rady

Co je ptačí chřipka?

Ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak i drůbež, jako slepice, krůty, kachny a husy, ale i jiné ptáky chované v zajetí. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů.

Jaké je riziko přenosu ptačí chřipky na člověka?

Riziko přenosu na člověka je nízké, přenos z volně žijících ptáků zatím nebyl od roku 1997 popsán. Současná forma viru je schopna infikovat člověka pouze ve výjimečných případech, a to při úzkém styku s napadenou drůbeží. Lidé by se měli vyvarovat všech zbytečných kontaktů nejen s podezřelými zvířaty, ale i s jejich trusem a peřím.

Jaké jsou příznaky ptačí chřipky u lidí?

U člověka se nákaza ptačí chřipkou projevuje horečkou, postižením dýchacích cest, zápalem plic, průjmovými onemocněními. Pravděpodobnost onemocnění lidí v našem prostředí však je velmi malá. V podmínkách České republiky jde především o veterinární problém.

Jak se chránit ?

Nejvýznamnější je dodržování zásad osobní hygieny. Důležité je mytí rukou a dezinfekce po každém kontaktu s ptáky nebo jejich exkrementy. Lidé, kteří přicházejí v zaměstnání do kontaktu s drůbeží, by v případě na podezření z nákazy v chovu měli nosit ochranné pomůcky (pracovní oděv, pokrývku hlavy, která zcela ukryje vlasy, ochrannou obuv, omyvatelné ochranné rukavice a ochranné brýle).