Předvolební průzkum v krajích: ANO nemá konkurenci

Litvínov - Házenkářky KNH Litvínov se opět představily v domácím prostředí a to hned ve dvou utkáních. Nejprve přivítaly pražský Spartak Modřany, se kterým vybojovaly první výhru. Druhý den na to sehrály vyrovnané utkání s favorizovaným Tymákovem, ale na další body zatím nedosáhly. K dalšímu utkání zajíždí hráčky Litvínova k severočeskému derby do nedalekého Chomutova.