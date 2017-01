Provozovatelé zimních středisek v Ústeckém kraji si víkend chválí

Ústecký kraj - Provozovatelé zimních středisek v Ústeckém kraji si víkendovou návštěvnost pochvalují. I když města svíral smog, na horách svítilo slunce. Na lyže tak o víkendu vyrazily tisíce lidí, návštěvnost je přitom poměrně vysoká i ve všedních dnech. Takovou sezonu provozovatelé léta nepamatují. Přestože ve střediscích leží až 80 centimetrů sněhu využívají provozovatelé mrazivého počasí k výrobě dalšího technického.

Rekordní návštěvnost zažili také ve Sport areálu Klíny na Mostecku, parkoviště náporu lyžařů nestačila. Ti, kdo přijeli až k poledni, už hledali místa k parkování jen s obtížemi. "Podmínky jsou skvělé, takže v provozu máme všechno, doděláváme snowpark, ten bude připravený na provoz někdy v týdnu," řekl za provozovatele Josef Dlouhý. Upraveno je podle něj také zhruba 65 kilometrů běžeckých tratí. I v Klínech ještě doplňují technický sníh. "Zasněžujeme ještě prudší sjezdovky Slalomák a Pařezovku," dodal.

"Na Bouřňáku to o víkendu vypadalo nádherně, jako v Alpách. Modrá obloha, sluníčko, na vrchu Bouřňák je lehce nad nulou, dole v Mikulově lehce pod nulou," popsal víkendové podmínky ve Sport Centru Bouřňák na Teplicku Petr Benda. Středisko podle něj bylo o víkendu plné. "Já takovou sezonu nepamatuju a starousedlíci říkají, že tady takové dny deset let zpátky nebyly," poznamenal. Středisko je otevřené denně od 08:00. Ve středu je večerní lyžování a od pátku do neděle se lyžuje až do 18:00.

Také ve SKI areálu Ústí nad Labem v Zadní Telnici zažili rušný víkend. "V neděli byl jen problém, že nebyla průjezdná silnice nahoru na Adolfov. Silnice byla zavátá a silničářům se nepodařilo ji zprůjezdnit, takže to bylo horší s parkováním," řekl Jindřich Holinger z tamního střediska. Za víkend podle něj na lyže do Telnice vyrazilo kolem 2500 lidí, tím, že podmínky jsou dobré, je podle něj vysoká návštěvnost i ve všedních dnech. "Hodně sem jezdí lyžaři z Prahy a také ze sousedního Německa - z Drážďan a Pirny," dodal.